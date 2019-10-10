ФСБ задержала подозреваемого в подготовке взрыва в Крыму
В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, планировавшего взрыв в одном из административных зданий на территории республики, сообщает центр общественных связей ФСБ. Имя задержанного не раскрывается.
ФСБ отмечает, что подозреваемый был задержан в городе Саки, у него есть российское гражданство. Он является приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, отмечает ФСБ. По ее данным, он планировал совершить взрыв в одном из административных зданий Крыма. В его гараже нашли готовое самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью. Крымское управление ФСБ открыло уголовное дело о подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатки.
«Настоящее время» со ссылкой на «Крым реалии» пишет, что 10 октября сотрудники ФСБ задержали в Крыму проукраинского 60-летнего активиста Олега Приходько. По данным издания, в феврале ФСБ проводила обыски в его доме, который находится в селе Орехово Сакского района. У Приходько изъяли украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет украинского националиста Степана Бандеры, компьютерную технику и CD-диски.