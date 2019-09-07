Россия и Украина обменялись заключенными

PHILIPPE DESMAZES / AFP

Россия и Украина обменялись задержанными и заключенными, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Украина выдала России 35 человек, столько же мы выдали Украине», – уточнила она. Эту информацию подтвердил агентству пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Других участников обмена Песков называть не стал, пообещав представить списки позже.

Посольство России на Украине опубликовало в Twitter фотографию освобожденных россиян, но на ней только 24 человека, в том числе Вышинский. Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева уточнила в беседе с агентством «Интерфакс-Украина», что украинский президент Владимир Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек, среди них украинский режиссер Олег Сенцов.

Украинцы были доставлены в Киев самолетом Ан-148 с украинской символикой, который утром 7 сентября сел в московском аэропорте «Внуково». Россияне долетели из киевского аэропорта «Борисполь» в Москву бортом специального летного отряда «Россия» Ту-204. В «Борисполь» для встречи с украинцами прибыл Зеленский. Он рассказал журналистам, что сегодня говорил по телефону с Путиным. «Мы договорились (с Путиным) о первом этапе разблокирования нашего диалога и прекращения войны», – сказал украинский президент. Путин во «Внуково» не приехал: когда борт с россиянами приземлился, он был на праздновании дня города Москвы на ВДНХ.

В числе прилетевших в Россию – фигурант расследования авиакатастрофы MH17 Владимир Цемах, сообщила «Комсомольская правда». На Украину прибыли украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, а также Сенцов, следует из трансляции телеканала «Дождь» из киевского аэропорта. На сайте президента Украины опубликован полный список освобожденных заключенных.

Переговоры по обмену начались после телефонного разговора российского и украинского президентов 12 июля и 7 августа. К концу августа стало известно, что обмен может уже начаться. В московское СИЗО «Лефортово» привезли около 30 осужденных и находящихся под следствием граждан Украины. Сотрудница Верховной рады Анна Исламова в своем Facebook написала, что Россия освободила украинских моряков, режиссера Сенцова, а также осужденных Владимира Балуха, Павла Гриба и Николая Карпюка. Однако в офисе президента Украины позже опровергли обмен, уточнив, что стороны продолжают переговоры.

5 сентября Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил о «финализации» переговоров по обмену заключенными с Украиной. Он отметил, что событие будет «масштабным». Российский президент признался, что ему было сложно принимать решение об обмене.

Как в Москву вернули задержанных Украиной. Фото