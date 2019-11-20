Представитель Абызова ответил на расследование о его сети офшорных компаний
Представитель бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова прокомментировал расследование Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) о создании Абызовым сети офшорных компаний.
«До ухода на государственную службу Михаил Абызов был успешным бизнесменом», – сказал представитель бывшего министра. По его словам, перед выходом на работу в правительство Абызов передал весь бизнес в доверительное управление. После этого он декларировал все свое имущество, отметил представитель Абызова.
Ранее OCCRP выпустил расследование, из которого следует, что Абызов создал сеть из 70 офшорных компаний со счетами в Swedbank. По данным OCCRP, речь идет о компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, Кипре, в Сингапуре и Белизе. Переводить свои счета в Swedbank Абызов начал в 2011 г., утверждает OCCRP: с этого года по 2016 г. на счета банка поступило $860 млн и было выведено $770 млн, сообщают расследователи. По данным «Новой газеты», которая тоже участвовала в расследовании, 38 компаний из 70 владели или продолжают владеть российскими активами в электроэнергетике, мосто- и машиностроении, добыче угля и агропромышленности. Некоторые сделки купли-продажи российских активов заключены, когда Абызов занимал пост министра, указывает издание.
Абызов с 2012 по 2018 г. был министром по координации работы открытого правительства. Он не вошел в состав нового правительства, сформированного после последней инаугурации Путина. В марте 2019 г. Абызова задержали. Следствие считает, что он в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. Экс-министр вину не признает. Сейчас он находится под арестом.