Представитель Абызова ответил на расследование о его сети офшорных компаний

Ранее OCCRP выпустил расследование, из которого следует, что Абызов создал сеть из 70 офшорных компаний со счетами в Swedbank. По данным OCCRP, речь идет о компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, Кипре, в Сингапуре и Белизе. Переводить свои счета в Swedbank Абызов начал в 2011 г., утверждает OCCRP: с этого года по 2016 г. на счета банка поступило $860 млн и было выведено $770 млн, сообщают расследователи. По данным «Новой газеты», которая тоже участвовала в расследовании, 38 компаний из 70 владели или продолжают владеть российскими активами в электроэнергетике, мосто- и машиностроении, добыче угля и агропромышленности. Некоторые сделки купли-продажи российских активов заключены, когда Абызов занимал пост министра, указывает издание.