Центр изучения коррупции: экс-министр Абызов создал сеть из 70 офшорных компаний
Бывший министр Михаил Абызов, ставший фигурантом дела о хищении, создал сеть офшорных компаний со счетами в Swedbank. Об этом сообщает Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), получивший вместе со шведским общественным телеканалом SVT внутренний отчет эстонского отделения банка. По данным OCCRP, речь идет о сети из 70 компаний с Британских Виргинских островов, Кипра, Сингапура и Белиза. Переводить свои счета в Swedbank Абызов начал в 2011 г. С этого года по 2016 г. на счета в этом банке поступило $860 млн и было выведено $770 млн, утверждают расследователи.
Как пишет, ссылаясь на тот же отчет, «Новая газета», которая также участвовала в расследовании, 38 компаний из 70 владели или продолжают владеть крупными российскими активами в электроэнергетике, мосто- и машиностроении, добыче угля и агропромышленности. Часть компаний участвовала в структурах основной бизнес-группы Абызова – RU-COM. Некоторые сделки купли-продажи российских активов были заключены, когда Абызов еще занимал пост министра, указывает издание.
В отчете утверждается, что у одного из менеджеров Swedbank была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова. Это Алексей Эверсон, который в начале 2017 г. уволился из банка, когда счета офшоров Абызова уже были закрыты. В апреле того же года он стал директором кипрской Anduril Enterprises Ltd. – компании, связанной с Абызовым, говорится в отчете. В 2017 г. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщал, что на эту компанию записано итальянское поместье Абызова.
«Ведомости» ожидают комментария от адвокатов Абызова.
В феврале этого года Swedbank оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег. По данным журналистов SVT, c 2008 по 2018 г. через эстонское отделение банка прошло более 135 млрд евро нерезидентов, в основном российских клиентов. После публикации материала была начата проверка. Руководителя эстонского Swedbank Роберта Китта уволили.
Абызов занимал должность министра с 2012 по 2018 г. Его задержали в мае 2018 г. По версии следствия, экс-министр в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибирской энергетической компании» и ОАО «Региональные электрические сети», похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. Абызов вину не признает.
OCCRP — международный журналистский проект, объединяющий расследовательские центры, новостные организации и отдельных журналистов по всему миру. Своей задачей центр называет помощь жителям различных стран в понимании того, как в их государствах действуют коррупционеры и оргпреступность. Организация участвовала в публикации так называемого «панамского досье» — данных юридической фирмы Mossack Fonseca, которые касались и российских должностных лиц. В частности, OCCRP сообщала о сделках офшорной компании, принадлежавшей Сергею Ролдугину, другу президента Владимира Путина.