Центр изучения коррупции: экс-министр Абызов создал сеть из 70 офшорных компаний

В отчете утверждается, что у одного из менеджеров Swedbank была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова. Это Алексей Эверсон, который в начале 2017 г. уволился из банка, когда счета офшоров Абызова уже были закрыты. В апреле того же года он стал директором кипрской Anduril Enterprises Ltd. – компании, связанной с Абызовым, говорится в отчете. В 2017 г. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщал, что на эту компанию записано итальянское поместье Абызова.