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Swedbank создаст подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank создаст подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями после обвинений в отмывании российских денег, говорится в сообщении банка.

Подразделение займется вопросами борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, информационной и кибербезопасностью. Оно также будет курировать внутренние и внешние расследования, связанные с отмыванием доходов.

О возможной причастности Swedbank к отмыванию денег через Эстонию стало известно в феврале. Эстонская газета Postimees писала, что через его счета «прошли как минимум $5,8 млрд сомнительного происхождения». По информации шведского телеканала SVT, в банке отмывались в основном деньги российского происхождения.

Совет директоров Swedbank в конце марта отправил в отставку гендиректора Биргитте Боннесен. Он объяснил это решение сильным давлением на банк из-за скандала.