Комитет сената США поддержал назначение Салливана послом в России
Комитет сената США по международным отношениям поддержал назначение заместителя госсекретаря Джона Салливана послом в России. Теперь его кандидатуру должен одобрить сенат в полном составе.
«Опыт господина Салливана в качестве заместителя госсекретаря дал ему четкое представление о многочисленных проблемах, которые у нас есть с Россией, а также об американской и российской системах управления», – заявил председатель комитета Джеймс Риш.
Ранее пост посла США в России занимал Джон Хантсман. В августе он подал в отставку и вернулся в США, где начал кампанию по выборам губернатора штата Юта. Президент США Дональд Трамп в октябре официально назвал Салливана кандидатом на пост посла в России. The Wall Street Journal со ссылкой на источник писала, что Москва дала предварительное согласие на его назначение.
Салливан стал заместителем госсекретаря в мае 2017 г. На этом посту он курировал российско-американское сотрудничество в области борьбы с терроризмом и стратегической безопасности.