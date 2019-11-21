Group-IB опровергла задержание основателя компании из-за стрельбы

Сам Сачков пояснил «Ведомостям», что конфликт инициировали таксисты. После его просьбы уехать и не создавать пробку один из таксистов вышел из машины с угрозами. «Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу мне и находившимся рядом прохожим, я попросил успокоиться и уехать, но это его еще больше раздражало. Подошли и другие водители, а первый перешел к активным действиям – он толкнул меня и замахнулся кулаком», – передал слова Сачкова его представитель. В целях самообороны основатель Group-IB использовал устройство дозированного аэрозольного распыления «Удар», утверждает он. По его словам, нападавшие не пострадали от газа. «Я написал заявление на нападавших... Водитель такси после этого написал заявление на меня. Я надеюсь, что видеозапись инцидента расставит все по своим местам», – передал слова Сачкова его представитель.