Group-IB опровергла задержание основателя компании из-за стрельбы
Пресс-служба Group-IB опровергла «Ведомостям» задержание основателя и совладельца компании Ильи Сачкова после конфликта с таксистом в центре Москвы. Как пояснили в пресс-службе, вечером 20 ноября Сачков в отделении полиции написал заявление на угрожавшего ему таксиста. Конфликт произошел ранее в тот же день. Основатель Group-IB попросил ожидающих заказы возле отеля Four Seasons таксистов уехать, так как из-за их автомобилей возникает пробка. После просьбы один из таксистов вышел из машины и стал угрожать топ-менеджеру. После к ним подошли еще несколько водителей такси. «Сачков использовал газовый баллончик из соображений самозащиты», – рассказали в пресс-службе компании.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Сачков обстрелял таксистов недалеко от Кремля. В управлении МВД по Москве изданию подтвердили информацию о конфликте между двумя водителями такси и мужчиной. Имена участников конфликта в управлении не назвали. По информации МВД, после инцидента в отделение полиции «Китай-город» обратился мужчина, работающий таксистом. По его словам, приблизительно в 16.45 мск к нему подошел неизвестный и потребовал уехать. Таксист утверждает, что он попытался объяснить обратившемуся, что из-за автомобильной пробки он не может выполнить его требование. Мужчина был агрессивен и нецензурно выражался. В ходе словесного конфликта он ударил таксиста, а после несколько раз выстрелил из газового пистолета в его сторону, рассказал потерпевший. Затем, по утверждению таксиста, мужчина также выстрелил и в другого водителя такси.
Сам Сачков пояснил «Ведомостям», что конфликт инициировали таксисты. После его просьбы уехать и не создавать пробку один из таксистов вышел из машины с угрозами. «Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу мне и находившимся рядом прохожим, я попросил успокоиться и уехать, но это его еще больше раздражало. Подошли и другие водители, а первый перешел к активным действиям – он толкнул меня и замахнулся кулаком», – передал слова Сачкова его представитель. В целях самообороны основатель Group-IB использовал устройство дозированного аэрозольного распыления «Удар», утверждает он. По его словам, нападавшие не пострадали от газа. «Я написал заявление на нападавших... Водитель такси после этого написал заявление на меня. Я надеюсь, что видеозапись инцидента расставит все по своим местам», – передал слова Сачкова его представитель.