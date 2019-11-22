Роспотребнадзор сообщил о «радиационном инциденте» в Южно-Китайском море
Роспотребнадзор повысил мониторинг радиационной обстановки в районе Южно-Китайского моря из-за сообщений о «радиационном инциденте», сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении уточняется, что Глобальная сеть мониторинга окружающей среды зафиксировала в этом районе повышение уровня радиационного фона. В ведомстве подчеркнули, что угрозы для россиян нет.
О каком «инциденте» идет речь, ведомство не сообщает. Ранее на сайте Hal Turner Radio Show радиоведущего из Нью-Джерси появилась информация, что океанографические приборы для мониторинга Южно-Китайского моря зарегистрировали «мощный подводный взрыв». Военные источники рассказали порталу, что он произошел на глубине 50 м, а мощность оценивается от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. По их словам, «землетрясение исключено».
В этом районе постоянно присутствуют подводные лодки США, указывалось в статье. Взрыв такой силы, если он действительно был, мог бы нанести ущерб одной из субмарин либо вынудить их покинуть территорию, говорилось в статье. Официально эта информация не подтверждалась.