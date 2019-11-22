Песков назвал шокирующими кадры из статьи «Новой газеты» об убийстве в Сирии
Кадры жестокого убийства в Сирии в 2017 г. в расследовании «Новой газеты» шокируют, но российские власти не обладают информацией о запечатленных там людях и не имеют к ним отношения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Действительно, они [«Новая газета»] опубликовали шокирующие фотографии <...>, [с ними] удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
Представитель Кремля добавил, что не может оценить выводы журналистов о том, кто именно на этих кадрах. На вопрос, могут ли российские следственные органы расследовать произошедшее, пресс-секретарь президента сказал: «Если они посчитают необходимым, то они это сделают».
«Новая газета» опубликовала расследование об убийстве в Сирии 20 ноября. В нем содержалось видео казни, совершенной, как утверждало издание, в июне 2017 г. Журналисты попытались установить личность одного из участников расправы. «Такой человек нашелся среди известных нам документально подтвержденных наемников группы «Вагнер», – писало издание. «Новая газета» со ссылкой на арабскую прессу уточнила, что жертвой расправы стал дезертировавший сириец, а местом казни названо месторождение Шаир в сирийской провинции Хомс.
«Ведомости» направили запрос в Следственный комитет с вопросом, планируются ли какие-либо действия в связи с публикацией «Новой газеты».