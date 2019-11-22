Песков назвал шокирующими кадры из статьи «Новой газеты» об убийстве в Сирии

Кадры жестокого убийства в Сирии в 2017 г. в расследовании «Новой газеты» шокируют, но российские власти не обладают информацией о запечатленных там людях и не имеют к ним отношения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Действительно, они [«Новая газета»] опубликовали шокирующие фотографии <...>, [с ними] удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация», – сказал Песков (цитата по ТАСС).