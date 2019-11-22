Польша выдала России бывшего руководителя НПО «Космос»

Помимо этого Чернякова обвиняют в том, что с 2011 по 2012 г. он похитил деньги Банка Москвы на общую сумму 14 млрд руб. Эту сумму НПО «Космос» получило в качестве кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта. Следствие также считает, что с 2013 по 2014 г. бизнесмен не платил зарплату в полном объеме своим сотрудникам. Долг по зарплате увеличился до 183 млн руб. «Причем в этот же период бывший руководитель НПО «Космос» похитил со счетов возглавляемой им организации более 2,9 млрд руб. и перевел их на расчетные счета аффилированных предприятий – якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненным работам», – отмечается в сообщении надзорного ведомства.