Польша выдала России бывшего руководителя НПО «Космос»
Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и руководителя строительной корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В России Чернякову были предъявлены обвинения по ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования), ч. 2 ст. 145.1 УК (невыплата зарплаты). Следствие считает, что в 2011 г. Черняков заключил соглашение о строительстве многофункционального комплекса Академии дзюдо России между администрацией городского округа Звенигород и некоммерческим партнерством «Национальный союз ветеранов дзюдо». На расчетный счет компании были перечислены более 28 млн руб., однако строительство объекта не было завершено, акты о приемке выполненных работ были подделаны. «Полученные же средства Черняков похитил их и распорядился ими по своему усмотрению», – говорится в сообщении прокуратуры.
Помимо этого Чернякова обвиняют в том, что с 2011 по 2012 г. он похитил деньги Банка Москвы на общую сумму 14 млрд руб. Эту сумму НПО «Космос» получило в качестве кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта. Следствие также считает, что с 2013 по 2014 г. бизнесмен не платил зарплату в полном объеме своим сотрудникам. Долг по зарплате увеличился до 183 млн руб. «Причем в этот же период бывший руководитель НПО «Космос» похитил со счетов возглавляемой им организации более 2,9 млрд руб. и перевел их на расчетные счета аффилированных предприятий – якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненным работам», – отмечается в сообщении надзорного ведомства.
Ранее Чернякова объявили в международный розыск. В декабре 2017 г. он был задержан на территории Польши.