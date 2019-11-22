Медведев попросил Турчака писать за себя в чат руководителей «Единой России»

Премьер Дмитрий Медведев на встрече с активом местных и первичных отделений «Единой России» поддержал идею создать чат с участием партийных руководителей, но сам в нем участвовать отказался. «Я тогда из этого чата живым не уйду», – пошутил он (цитата по «Интерфаксу»). Премьер предложил для начала включить в этот чат своих коллег и передал «свои полномочия» в нем секретарю генсовета партии Андрею Турчаку.