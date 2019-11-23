Президент Федерации легкой атлетики подал заявление об увольнении
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий. «Я передал президиуму заявление о своем уходе в отставку», – цитирует его «Интерфакс». Обязанности руководителя ВФЛА, по словам Шляхтина, будет исполнять первый вице-президент, которого выберет президиум.
В четверг, 21 ноября, независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit временно отстранил Шляхтина от должности. Такая же мера была принята в отношении исполнительного директора Александра Паркина. Они обвиняются в нежелании сотрудничать при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко, а также в фальсификации документов.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций в прошлом году заподозрила Лысенко в нарушении антидопинговых правил, спортсмен был отстранен от соревнований.
В пятницу министр спорта Павел Колобков сообщил, что комиссия Минспорта по аккредитации 27 ноября примет решение о дальнейшей судьбе ВФЛА.