Президент Федерации легкой атлетики подал заявление об увольнении

В четверг, 21 ноября, независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit временно отстранил Шляхтина от должности. Такая же мера была принята в отношении исполнительного директора Александра Паркина. Они обвиняются в нежелании сотрудничать при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко, а также в фальсификации документов.