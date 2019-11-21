Руководство ВФЛА отстранили из-за допингового скандала
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора Александра Паркина. Об этом говорится в сообщении AIU.
Причина – их отказ сотрудничать со следствием по антидопинговому расследованию против российского легкоатлета Даниила Лысенко, который занимается прыжками в высоту. В АIU утверждают, что в ходе расследования руководство ВФЛА давало ложные объяснения, подкрепляя их поддельными документами. За это федерацию оштрафовали, до 12 декабря ВФЛА должно предоставить свой ответ, после чего Совет AIU передаст его на рассмотрение Всемирного легкоатлетического совета. Сумму штрафа AIU не называет.
Кроме того, отстранены член правления ВФЛА и президент федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, старший администратор Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, а также легкоатлет Лысенко и его тренер Евгения Загорулько.
В начале июня The Times со ссылкой на источники сообщила, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио из-за допингового скандала в отношении Лысенко. 22 сентября Всемирное антидопинговое агентство предоставило России три недели на то, чтобы объяснить ситуацию с возможной подделкой данных Московской антидопинговой лаборатории. 23 сентября Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение ВФЛА. Российские легкоатлеты два года подряд выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе.