Руководство ВФЛА отстранили из-за допингового скандала

В начале июня The Times со ссылкой на источники сообщила, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио из-за допингового скандала в отношении Лысенко. 22 сентября Всемирное антидопинговое агентство предоставило России три недели на то, чтобы объяснить ситуацию с возможной подделкой данных Московской антидопинговой лаборатории. 23 сентября Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение ВФЛА. Российские легкоатлеты два года подряд выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе.