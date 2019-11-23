Медведев против участия единороссов в выборах в качестве самовыдвиженцев
Члены «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью и не выступать на выборах в качестве самовыдвиженцев, считает премьер Дмитрий Медведев. «Если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии», – заявил он на съезде «Единой России» в Москве.
По словам премьера, участие некоторых единороссов в выборах 8 сентября в качестве самовыдвиженцев только запутало избирателей. Те же, кто не скрывал свою партийную принадлежность, показали лучший результат на голосовании, добавил Медведев.
«Единая Россия» может в принципе отказаться от практики самовыдвижения кандидатов на выборах, заявил в свою очередь руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов. «Мы всегда говорили о том, что практика самовыдвижения – не совсем правильно», – сказал он ТАСС.
В Москве 23 ноября прошел съезд «Единой России», который дал старт подготовке партии к выборам в Госдуму. На съезде состоялась ротация генерального совета «Единой России», после чего были проведены замены в исполкоме. Парламентские выборы пройдут в России в 2021 г. Единороссы рассчитывают по их итогам получить 301 мандат, сейчас у них 343.