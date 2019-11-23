Медведев против участия единороссов в выборах в качестве самовыдвиженцев

В Москве 23 ноября прошел съезд «Единой России», который дал старт подготовке партии к выборам в Госдуму. На съезде состоялась ротация генерального совета «Единой России», после чего были проведены замены в исполкоме. Парламентские выборы пройдут в России в 2021 г. Единороссы рассчитывают по их итогам получить 301 мандат, сейчас у них 343.