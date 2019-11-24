Парламент Боливии запретил Моралесу участвовать в предстоящих выборах

Принятый парламентом закон официально аннулировал результаты президентских выборов, которые прошли 20 октября. Кроме того, документ запрещает лицам, уже отбывшим два срока на руководящем посту, выдвигать свою кандидатуру на эту же позицию. Таким образом, бывший президент Боливии Эво Моралес не сможет участвовать в предстоящих выборах.