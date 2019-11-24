Парламент Боливии запретил Моралесу участвовать в предстоящих выборах
Обе палаты законодательного собрания Боливии проголосовали за законопроект о проведении новых всеобщих выборов в стране, сообщает Reuters. Теперь документ должна подписать временный президент Боливии Жанин Аньес.
Принятый парламентом закон официально аннулировал результаты президентских выборов, которые прошли 20 октября. Кроме того, документ запрещает лицам, уже отбывшим два срока на руководящем посту, выдвигать свою кандидатуру на эту же позицию. Таким образом, бывший президент Боливии Эво Моралес не сможет участвовать в предстоящих выборах.
Позже боливийский парламент должен будет утвердить новый состав верховного избирательного суда из семи человек. Прежние члены суда были лишены должностей из-за обвинений в махинациях с результатами октябрьских выборов.
Обстановка в Боливии обострилась после выборов президента, победителем на которых был объявлен действующий глава государства Эво Моралес. Оппозиция обвинила его в мошенничестве и отказалась признавать итоги голосования. В стране начались массовые протесты, сопровождавшиеся столкновениями демонстрантов и полиции.
На фоне беспорядков Моралес 10 ноября объявил об отставке и вскоре уехал в Мексику, которая предоставила ему убежище. Власть в стране перешла ко второму вице-председателю сената Жанин Аньес.