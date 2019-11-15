Моралес назвал условие своего возвращения в Боливию
Бывший президент Боливии Эво Моралес готов вернуться на родину, если боливийский парламент не утвердит его прошение об отставке. Об этом политик сообщил в интервью мексиканской газете Universal.
Моралес заявил, что способен нормализовать обстановку в Боливии и обеспечить проведение новых выборов президента. Он призвал вооруженные силы и полицию страны «не пачкать руки кровью народа». По словам Моралеса, к миру в Боливии может привести только диалог с участием ООН, католической церкви и государств-посредников.
Эво Моралес ушел в отставку 10 ноября после президентских выборов. По подсчетам избиркома, Моралес получил 46,9% голосов, а лидера оппозиции Карлос Меса – 36,7%. Меса не признал итоги выборов, в стране начались протесты. 12 ноября Мексика предоставила Моралесу убежище, объяснив это решение тем, что жизнь снявшего с себя полномочия лидера Боливии находится в опасности. В этот же день он прибыл в эту страну. Во время краткой пресс-конференции, которую дал Моралес, он заявил, что его жизнь действительно находилась под угрозой – «путчисты» якобы пообещали за его голову $50 000.
13 ноября боливийский сенатор Жанин Аньес провозгласила себя исполняющей обязанности президента страны. Москва признала временное руководство Боливии. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в стране безвластием.