Моралес назвал условие своего возвращения в Боливию

Эво Моралес ушел в отставку 10 ноября после президентских выборов. По подсчетам избиркома, Моралес получил 46,9% голосов, а лидера оппозиции Карлос Меса – 36,7%. Меса не признал итоги выборов, в стране начались протесты. 12 ноября Мексика предоставила Моралесу убежище, объяснив это решение тем, что жизнь снявшего с себя полномочия лидера Боливии находится в опасности. В этот же день он прибыл в эту страну. Во время краткой пресс-конференции, которую дал Моралес, он заявил, что его жизнь действительно находилась под угрозой – «путчисты» якобы пообещали за его голову $50 000.