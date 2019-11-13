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Боливийский сенатор взяла на себя обязанности президента после отставки Моралеса

Боливийский сенатор Жанин Аньес провозгласила себя исполняющей обязанности президента страны вместо ушедшего в отставку Эво Моралеса. Это произошло на заседании конгресса, передает Reuters.

Как отмечает агентство, Аньес взяла на себя полномочия главы государства несмотря на отсутствие кворума. Сенаторы из левой партии Моралеса — «Движение к социализму» — бойкотировали заседание.

Моралес ушел в отставку 10 ноября после президентских выборов. По подсчетам избиркома, за Моралеса было отдано 46,9% голосов, а за лидера оппозиции Карлоса Меса – 36,7%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50%. Если же лидер оторвался от кандидата, занявшего второе место, более чем на 10%, то ему необходимо набрать всего 40%. Избирком признал победу за Моралесом, хотя, по предварительным данным, разрыв был менее 10%. Меса не признал итоги выборов, в стране начались протесты.

12 ноября Мексика предоставила Моралесу убежище, объяснив это решение тем, что жизнь снявшего с себя полномочия лидера Боливии находится в опасности. В этот же день он прибыл в эту страну. Во время краткой пресс-конференции, которую дал Моралес, он заявил, что его жизнь действительно находилась под угрозой — «путчисты» якобы пообещали за его голову $50 000.