Мексика предоставила Эво Моралесу убежище
Мексика предоставила убежище президенту Боливии Эво Моралесу. Об этом заявил мексиканский министр иностранных дел Марсело Брард, передает Reuters.
По его словам, жизнь Моралеса находилась в опасности и решение предоставить ему убежище принято в рамках долгой традиции укрывать изгнанников. «Мы незамедлительно проинформируем министерство иностранных дел Болвии о том, что в соответствии с международным правом ему [Моралесу] должен быть предоставлен безопасный проезд», — подчеркнул он.
Президент Боливии объявил своей отставке 10 ноября. Это произошло после президентских выборов, которые состоялись 20 октября. По подсчетам избирком, за Моралеса было отдано 46,9% голосов, а за лидера оппозиции Карлоса Меса — 36,7%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50%. Если же лидер достиг отрыва от кандидата, занявшего второе место, более 10%, то ему необходимо набрать всего 40%. Избирком признал победу за Моралесом, хотя, по предварительным данным, разрыв был менее 10%.
Меса не признал итоги выборов и призвал боливийцев устраивать протесты. 10 ноября, незадолго до заявления об уходе, Моралес — вследствие выступлений оппозиции — объявил о проведении повторных выборов.