Почему после Боливии в России не стоит ждать оттепели

Порадовавшись за народ далекой Боливии, избавившийся от откровенно засидевшегося во власти Эво Моралеса, россиянам – и прежде всего критично настроенным к действующей власти – следует серьезно задуматься о том, чем события в далекой стране грозят им. Такая постановка вопроса вовсе не должна казаться неправомерной или натянутой. Стремительный коллапс режима Моралеса объединил в себе все то, что в Кремле еще с середины 2000-х считают признаками «цветной революции»: неудачно проведенные выборы, волнения на улицах, переход силовиков на сторону протестующих, готовность власти пойти на новые выборы и ее быстрый развал. Естественно, в охранительной логике все это может происходить исключительно благодаря науськиванию извне – сами-то граждане ни в каком случае не могут просто так взять и разочароваться в человеке, который правит ими, тем более что 14 лет Моралеса не выглядит столь уж впечатляюще даже на фоне путинского двадцатилетия. Короче говоря, в мире случилась очередная «цветная революция», а значит, надо повысить бдительность и сделать выводы из ошибок Моралеса, чтоб в России не случилось как в Боливии.