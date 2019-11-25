Глава РУСАДА: Путин уделяет недостаточно времени борьбе с допингом

В декабре прошлого года Ганус написал открытое письмо Путину, в котором говорил, что российский спорт может оказаться в изоляции в случае непредоставления Всемирному антидопинговому агентству (WADA) до 31 декабря 2018 г. базы данных проверки допинг-проб российских спортсменов с 2011 по 2015 г. Россия в итоге передала эти данные WADA, но с опозданием. Ганус в интервью рассказал, что получал «косвенное требование» отозвать письмо, но отказался это сделать. Также его просили публично сделать заявление, нивелировать обращение к Путину. «Я сказал, что это мои убеждения, и этого я не буду делать тоже», – рассказал Ганус.