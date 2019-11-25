Глава РУСАДА: Путин уделяет недостаточно времени борьбе с допингом
Президент России Владимир Путин уделяет недостаточно внимания проблеме борьбы с допингом, заявил в интервью Русской службе BBC гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. По его словам, в сложившейся ситуации с допинговым скандалом «нужны изменения именно с точки зрения политики».
«У нас сложная страна, с очень сложной вертикалью большой, когда все делегируется вниз. Могу сказать одно – мне кажется, внимания президента недостаточно уделяется этой проблеме. И я искренне надеюсь, есть у меня такие данные, что он обратил внимание и идет работа»
По мнению Гануса, в России существует государственная система допинга, в которую входят спортивные чиновники высшего уровня. Именно они, как считает руководитель РУСАДА, причастны к изменению базы данных Московской антидопинговой лаборатории, что может грозить России отстранением от участия в Олимпиаде в 2020 г. «Это сделали люди, наделенные серьезными властными полномочиями. Проблемы были на высшем уровне спортивного руководства», – уверен Ганус.
В декабре прошлого года Ганус написал открытое письмо Путину, в котором говорил, что российский спорт может оказаться в изоляции в случае непредоставления Всемирному антидопинговому агентству (WADA) до 31 декабря 2018 г. базы данных проверки допинг-проб российских спортсменов с 2011 по 2015 г. Россия в итоге передала эти данные WADA, но с опозданием. Ганус в интервью рассказал, что получал «косвенное требование» отозвать письмо, но отказался это сделать. Также его просили публично сделать заявление, нивелировать обращение к Путину. «Я сказал, что это мои убеждения, и этого я не буду делать тоже», – рассказал Ганус.
Гендиректор РУСАДА рассказал, что несколько раз получал угрозы в свой адрес. Однако подробно говорить об этом не стал, назвав тему «деликатной».
Из-за нового допингового скандала Россия рискует пропустить Олимпийские игры в Токио в 2020 г. Речь идет о подозрениях в подмене Россией данных Московской антидопинговой лаборатории. Вероятность отстранения не исключал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. 22 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполнительному комитету организации лишить РУСАДУ статуса соответствия антидопинговому кодексу. Комитет дал такую рекомендацию после отчетов WADA и независимых судебно-медицинских экспертов. Рекомендацию комитета исполком WADA рассмотрит 9 декабря.