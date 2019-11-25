Скворцова: в России впервые снизилось количество новых случаев заражения ВИЧ
В России снизилось количество новых случаев заражения ВИЧ: за январь – октябрь 2019 г. падение составило 8%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову. По ее словам, за этот период всего зафиксировано 65 755 новых случаев заражения ВИЧ.
«За январь – октябрь 2019 г. мы впервые увидели тенденцию к снижению новых случаев ВИЧ-инфекции», – отметила Скворцова. Сейчас в России около 900 000 людей с диагнозом ВИЧ, добавила министр.
В группе повышенного риска заражения находится молодежь, сказала Скворцова: это «свидетельствует о необходимости духовно-нравственного воспитания, просвещения подрастающего поколения России, повышения уровня информированности по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией».
Летом РБК со ссылкой на документы Роспотребнадзора сообщал, что за три года число регионов с эпидемией ВИЧ в России выросло более чем на 40%, при этом 70% новых заболевших в прошлом году – это экономически активные люди в возрасте 30–50 лет. По данным документов, в 13 регионах России ВИЧ заражены более 1% жителей. В 35 регионах страны доля населения с ВИЧ превышает 0,5%. В июле 2018 г. РБК сообщал, что в Москве за 2017 г. было зарегистрировано на 20,4% больше случаев инфицирования, чем в 2016 г.