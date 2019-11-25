Скворцова: в России впервые снизилось количество новых случаев заражения ВИЧ

Летом РБК со ссылкой на документы Роспотребнадзора сообщал, что за три года число регионов с эпидемией ВИЧ в России выросло более чем на 40%, при этом 70% новых заболевших в прошлом году – это экономически активные люди в возрасте 30–50 лет. По данным документов, в 13 регионах России ВИЧ заражены более 1% жителей. В 35 регионах страны доля населения с ВИЧ превышает 0,5%. В июле 2018 г. РБК сообщал, что в Москве за 2017 г. было зарегистрировано на 20,4% больше случаев инфицирования, чем в 2016 г.