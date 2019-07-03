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Американские ученые впервые смогли удалить ВИЧ из организма

Американские исследователи сделали значительный шаг в борьбе с ВИЧ. Ученым из университета Небраски и Медицинской школы им. Льюиса Каца университета Темпла (штат Пенсильвания) впервые удалось методом генетического редактирования удалить вирус из мышей и крыс, пишет журнал Nature Communication. «Наше исследование показывает, что антиретровирусная терапия, совмещенная с генетическим редактированием, может полностью удалить вирус из клеток и органов зараженных животных», – рассказал журналу профессор Камель Халили, участвовавший в научной работе.

Современные методы лечения предполагают, что зараженный вирусом человек получает антиретровирусную терапию. Она подавляет репликацию ВИЧ в клетках, но не выводит вирус из организма, поэтому не может считаться лекарством и требует пожизненного применения. Если зараженный прекращает такую терапию, ВИЧ вновь активизируется, возобновляет репликацию вплоть до развития СПИДа, отмечает журнал. Восстановление ВИЧ напрямую связано со способностью вируса интегрировать свою последовательность ДНК в геномы клеток иммунной системы, где они недоступны антиретровирусным препаратам.

В рамках исследования ученые работали с участком ДНК-вируса, который отвечает за его репликацию. Они использовали инновационную методику CRISPR-Cas9 для направленного редактирования геномов. На крысах и мышах они продемонстрировали, что с помощью этой методики можно удалять фрагменты ДНК-вируса, значительно влияя на экспрессию генов (процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в функциональный продукт – РНК или белок). В сочетании с антиретровирусной терапией LASER ART, которая снижает репликацию ВИЧ и может распределяться по тканям организма, где ВИЧ находится в состоянии покоя, метод генного редактирования показал свои результаты: ученым удалось добиться полного удаления вируса из организмов трети подопытных мышей.

По словам профессора, доктора медицины Говарда Гендельмана, эксперименты сочетания генного редактирования и антиретровирусной терапии в борьбе с ВИЧ продолжатся. Через год ученые надеются выйти на стадию клинических исследований на добровольцах.

По данным организации ЮНЭЙДС, которая координирует международные меры противодействия СПИДу, в мире более 35 млн человек умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ. Сейчас, по данным организации, на планете насчитывается 36,9 млн людей, живущих с ВИЧ. 75% из них знают о своем положительном статусе, остальные не подозревают о нем. Более половины инфицированных получают антиретровирусную терапию.