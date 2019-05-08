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Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора. Совместно с федеральным центром гигиены и эпидемиологии, ведомство посчитало, что в январе-декабре 2018 г. в России было зарегистрировано более 86 500 таких заболеваний, в 2017 г. — более 88 600.

В России у более 714 000 человек диагностирован ВИЧ, говорила в ноябре 2018 г. министр здравоохранения Вероника Скворцова. Официально зарегистрированных – более 1 млн человек, оценивал руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский, а незарегистрированных еще минимум 300 000 человек.

По данным организации ЮНЭЙДС, которая координирует международные меры противодействия СПИДу, на планете насчитывается 36,9 млн людей, живущих с ВИЧ. 75% из них знают о своем положительном статусе, остальные не подозревают о нем. Более половины инфицированных получает антиретровирусную терапию (ВИЧ относят к семейству ретровирусов, суть терапии — в снижении уровня вирусной нагрузки на ВИЧ-инфицированного до нулевого уровня). Неопределяемая вирусная нагрузка (ВИЧ-инфицированный не может передать свое заболевание партнеру при незащищенном контакте) зафиксирована у 81% из них. В мире более 35 млн человек умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ.