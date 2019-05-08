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Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе

Ведомости
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Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора. Совместно с федеральным центром гигиены и эпидемиологии, ведомство посчитало, что в январе-декабре 2018 г. в России было зарегистрировано более 86 500 таких заболеваний, в 2017 г. — более 88 600.

В России у более 714 000 человек диагностирован ВИЧ, говорила в ноябре 2018 г. министр здравоохранения Вероника Скворцова. Официально зарегистрированных – более 1 млн человек, оценивал руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский, а незарегистрированных еще минимум 300 000 человек.

По данным организации ЮНЭЙДС, которая координирует международные меры противодействия СПИДу, на планете насчитывается 36,9 млн людей, живущих с ВИЧ. 75% из них знают о своем положительном статусе, остальные не подозревают о нем. Более половины инфицированных получает антиретровирусную терапию (ВИЧ относят к семейству ретровирусов, суть терапии — в снижении уровня вирусной нагрузки на ВИЧ-инфицированного до нулевого уровня). Неопределяемая вирусная нагрузка (ВИЧ-инфицированный не может передать свое заболевание партнеру при незащищенном контакте) зафиксирована у 81% из них. В мире более 35 млн человек умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ.

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Кремль: решение о судьбе SSJ-100 могут принять только профильные ведомства

Ведомости
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Решение о приостановке эксплуатации самолета SSJ-100 могут принять только «компетентные авиационные органы», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле знают о том, что в интернете идет сбор подписей за приостановку эксплуатации лайнеров данного типа из-за недавней катастрофы в «Шереметьево», добавил он. «Еще раз повторяю, что компетентными могут являться только какие-то выводы соответствующих авиационных органов», – сказал Песков.

В день катастрофы Песков заявил, что президент Владимир Путин не может принять решение в пользу приостановки или продолжения полетов самолетов той или иной модели, так как это не его прерогатива. Подобные решения могут принимать только специалисты, отмечал пресс-секретарь. По его словам, Путину оперативно доложили о ЧП в аэропорту. Президент выразил соболезнования родственникам и близким погибших в катастрофе. Он поручил провести тщательное расследование причин случившегося.

Комментируя возможность награждения экипажа за героическое поведение во время эвакуации пассажиров, Песков сказал, что нужно дождаться результатов расследования. С подобной просьбой напрямую к президенту пока не обращались, отмечал он.

В воскресенье вечером, 5 мая, вылетевший из Москвы в Мурманск Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Командир воздушного судна, на борту которого находились 78 человек, через 10 минут после взлета принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок после удара молнии. Во время посадки у лайнера подломилось шасси, из-за повреждения баков с топливом начался сильный пожар в хвостовой части. Экипаж самолета собственными силами эвакуировал пассажиров. Жертвами катастрофы стал 41 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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Политика
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Пассажиров рейса SSJ100 «Аэрофлота» из Ростова пересадили на другие самолеты

Ведомости
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В аэропорту «Платов» по техническим причинам задержали самолет «Аэрофлота», который должен был лететь из Ростова-на-Дону в Москву, сообщили ТАСС в среду, 8 мая, в пресс-службе аэропорта. Пассажиров пересадили на другие рейсы.

По информации источника агентства в экстренных службах региона, рейс должен был выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100, но в нем заело педаль. Об отмене рейса из-за неисправности на SSJ100 также рассказал источник «Интерфакса».

Согласно расписанию на сайте аэропорта, самолет SSJ100 «Аэрофлота» должен был вылететь в Москву в 5:40. Однако в онлайн-табло «Платова» информации о его отправлении нет.

Кроме того, в среду из аэропорта «Шереметьево», по данным онлайн-табло, с задержкой вылетели шесть самолетов SSJ100 «Аэрофлота». Рейс Москва – Минск задержали практически на четыре часа. Заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе, которая должна была лететь этим рейсом, написала в Facebook, что причиной стали технические неполадки. «Ведомости» направили запрос в авиакомпанию.

Вечером 5 мая в аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку самолет SSJ100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск. В результате погиб 41 человек. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).

Как выглядит первый в России аэропорт, построенный с нуля

Стиль жизни
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Умер композитор песен «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко»

Ведомости
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Композитор Евгений Крылатов, автор детских песен «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко», скончался в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Twitter телеведущий Андрей Малахов. Позже эту информацию телеканалу РЕН ТВ подтвердила дочь композитора.

Крылатов написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам. Среди них «Три белых коня» (фильм «Чародеи»), «Не покидай меня» (фильм «Не покидай»), вальс «Ох уж эта Настя», музыка к серии мультфильмов про Простоквашино и фильму «С любимыми не расставайтесь».

Крылатов родился в 1934 г. в Свердловской области, закончил Пермское музыкальное училище по классам композиции и фортепиано. Он писал симфоническую, камерную, эстрадную музыку, музыка для драматического театра, радио и телевидения. Однако настоящую славу композитору принесла работа для кино и мультипликации. 

Крылатов был членом Союза композиторов, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей. Ему присвоили звание народного артиста. Композитор получил государственную премию СССР и премию президента России.

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Политика
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Киев признает незаконными выдаваемые украинцам российские паспорта

Ведомости
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Правительство Украины на заседании 8 мая признает недействительными паспорта, выдаваемые Россией украинским гражданам в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на украинского премьера Владимира Гройсмана. Гройсман подчеркнул, что российские паспорта будут признаны незаконными при пересечении госграницы Украины, а также при использовании на территории страны. Украинское правительство также обратится к другим странам с призывом признать недействительными эти документы.

Президент России Владимир Путин в конце апреля подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Российский лидер допустил, что в будущем такой порядок получения паспорта России могут распространить на всех украинцев.

Действующий президент Украины Петр Порошенко связал указ Путина с подготовкой Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Актер Владимир Зеленский, избранный президентом Украины в апреле, назвал этот шаг попыткой «соблазнить» украинцев российскими паспортами. Он подчеркнул, что если кто-то и получит российское гражданство, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине.

В начале мая Зеленский пообещал ответить на решение Кремля. «У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными, такими, какие мы есть», – отмечал украинский политик. Он добавил, что вскоре «выйдет и расскажет» детали возможных мер.

Новости СМИ2
Бизнес
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Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть

Ведомости
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Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании. Такую динамику в компании объяснили изменениями в налоговом законодательстве США: прибыль компании до уплаты налогов составила почти $20,6 млрд. В прошлом финансовом году компания до уплаты налогов отчиталась о $23,6 млрд прибыли.

Toyota отчиталась о сокращении продаж своих автомобилей на двух основных рынках. На японском рынке продажи упали на 29 000 единиц до 2,226 млн, в Северной Америке – на 61 000 единиц до 2,745 млн. В Европе и в странах Азии, где у Toyota выросли продажи, компания совокупно продала 2,677 млн автомобилей.

Выручка компании по итогам финансового года выросла на 2,9% к прошлому году до $272 млрд, операционная прибыль – на 2,8% до $22,5 млрд.

Любимые автомобили российских чиновников

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Бизнес
Новости

«Бабаевский» может выплатить рекордные дивиденды за I квартал

Ведомости
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Совет директоров кондитерского концерна «Бабаевский» рекомендовал направить на выплату дивидендов по результатам I квартала 3,5 млрд руб., или 6,27 руб. на обыкновенную акцию, следует из материалов центра раскрытия корпоративной информации.

Решение о выплате дивидендов будет принято на внеочередном собрании акционеров концерна, которое пройдет в форме заочного голосования. Последний день голосования – 6 июня.

По данным «СПАРК-Интерфакса», «Бабаевский» выплачивал дивиденды три раза: за первую половину 2018 г. – 2,5 млрд руб., за 2016 г. – 239,8 млн руб., за 2010 г. – 5,6 млн руб.

«Бабаевский» входит в холдинг «Объединенные кондитеры». Он занимает 17-е место в рейтинге крупнейших кондитерских компаний мира, по оценкам отраслевого издания Candy Industry.

Политика
Новости

Франция допустила введение санкций против Ирана

Ведомости
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Если Иран не будет соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), против него могут быть введены санкции. Об этом в интервью BFMTV заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, передает Reuters.

При этом она подчеркнула, что Франция хочет сохранить ядерную сделку с Ираном. «На сегодняшний день ничего не может быть хуже выхода Ирана из сделки», – сказала она.

Представитель МИД Китая Гэн Шуан также заявил, что условия ядерной сделки должны полностью соблюдаться, и за это ответственны все ее стороны.

Ранее Иран заявил, что приостановит исполнение части обязательств в рамках ядерной сделки. Власти страны приняли такое решение в ответ на выход США из соглашения и введение санкций против Ирана.

Политика
Новости

«Талибан» взял на себя ответственность за взрыв в пакистанском Лахоре

Ведомости
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Пакистанские боевики, принадлежащие к движению «Талибан» (организация признана экстремистской и запрещена в России), взяли на себя ответственность за взрыв в городе Лахор, приведший к человеческим жертвам, передает Reuters. Террористическая акция была направлена против сотрудников правопорядка, а не мирных граждан, уточняет агентство со ссылкой на заявление участников движения.

Взрыв в Лахоре, втором по величине городе Пакистана, произошел утром 8 мая рядом с мусульманской святыней Дата-Дарбар. Как передает Al Jazeera со ссылкой на данные местной полиции, в результате взрыва погибли восемь человек, еще 24 человека ранены. В числе погибших – пять полицейских. Руководитель местной службы спасения Мухаммад Фарук рассказал телекомпании, что спасательная операция на месте взрыва завершена, сейчас на месте трагедии работают следователи, которым предстоит узнать, кто привел в действие взрывное устройство.

Начальник городской полиции Газанфар Али сообщил телеканалу ABC, что во время взрыва в святыне находилось множество верующих, но жертвами стали полицейские, охранявшие храм.

Полиция установила контрольно-пропускные пункты на главных магистралях города, а больницы приведены в состояние повышенной готовности.

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Политика
Новости

Для российских учителей разработают правила поведения в соцсетях

Ведомости
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Минпросвещения вместе с экспертами к началу учебного года разработает рекомендации для преподавателей по ведению социальных сетей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ответ министра просвещения Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

Свищев в конце марта предложил ведомству ввести соответствующие нормы поведения в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников».

По мнению Васильевой, профессиональный имидж педагога в эпоху интернета становится особенно важен. Министр уточнила, что над рекомендациями работают совместно ведомство и профсоюз работников народного образования и науки. Рекомендации будут направлены в образовательные учреждения к началу нового учебного года.

Разработка правил началась после инцидента, произошедшего в Барнауле со школьной учительницей Татьяной Кувшинниковой, занимавшейся зимним плаванием. В честь заплыва на Универсиаде она сфотографировалась в платье на фоне снега и опубликовала фотографию в соцсетях. Вскоре после этого педагог была вынуждена уволиться. По ее словам, директор школы назвала фотографии «пятном на репутации школы».

После инцидента министр образования Алтайского края Максим Костенко пообещал научить педагогов и директоров местных школ вести личные аккаунты в соцсетях.

Финансы
Новости

РБК назвал дату запуска Центробанком системы оплаты покупок по QR-коду

Ведомости
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Центробанк начнет тестировать оплату покупок в магазинах через QR-платежи 30 августа, сообщает РБК со ссылкой на источники. До этого сообщалось, что тестирование новой системы оплаты в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей (СБП) начнется во втором полугодии 2019 г.

Планируется использовать две модели для переводов в адрес юрлиц: статические QR-коды, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например, на дисплее кассового аппарата. В первом случае сумму придется вводить вручную. Срок тестирования будет зависеть от результатов пилота.

Информацию о планируемых регулятором моделях QR-платежей подтвердили в беседе с РБК представители Альфа-банка, Райффайзенбанка, Совкомбанка и Росбанка.

ЦБ запустил услугу переводов через СБП для ограниченного круга лиц в конце января. Для всех клиентов 11 банков – участников СБП систему начали внедрять в конце февраля. В СБП участвуют ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и другие. В будущем участие в СБП планируется сделать обязательным для всех банков, в том числе для Сбербанка.

Политика
Новости

Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке

Ведомости
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Иран приостановит исполнение некоторых обязательств в рамках так называемой ядерной сделки, говорится в сообщении президента Ирана Хасана Рухани. Соответствующее уведомление Тегеран направил послам России, Франции, Германии, Великобритании и Китая. Решение о прекращении выполнения обязательств принял Высший совет национальной безопасности Ирана.

Рухани подчеркнул, что решение обусловлено выходом из ядерного соглашения США и введением Вашингтоном санкций против Ирана.

Тегеран, в частности, перестанет соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды, используемой в ядерных реакторах. Рухани добавил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры о новых условиях соглашения. В случае если к новым договоренностям прийти не удастся, Иран может приостановить модернизацию реактора в Араке, подчеркнул иранский лидер.

США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны. Вашингтон также возобновил вторичные санкции против Тегерана, которые затрагивают другие страны, ведущие бизнес с Ираном. США заявили о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвали ее покупателей отказаться от закупок.

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