Бывший сотрудник ФСО станет вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил на заседании правительства региона о кадровых перестановках, передает «Фонтанка». Вице-губернатор – руководитель администрации Любовь Совершаева уйдет в отставку и вернется на работу в полномочное представительство президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
Совершаева уже работала в полпредстве в СЗФО: с 2013 г. она занимала должность заместителя полномочного представителя президента Владимира Булавина. В полпредстве она курировала внутреннюю политику. Этот пост ей удалось сохранить при назначении полпредом в СЗФО Николая Цуканова в 2016 г. и Беглова в 2017 г. При назначении Беглова врио губернатора Санкт-Петербурга Совершаева покинула полпредство вместе с ним и возглавила его администрацию. До прихода в полпредство Совершаева была советником председателя совета директоров акционерного банка «Россия» Юрия Ковальчука. Сегодня Беглов поблагодарил Совершаеву за работу во время его избирательной кампании и сообщил членам правительства, что она будет их «курировать по национальным проектам, по другим направлениям, как в общем-то и в былые времена».
В пресс-службе губернатора не стали комментировать «Ведомостям», кто теперь займет должность главы администрации Беглова и как будут перераспределены полномочия между его заместителями.
Беглов также внес на рассмотрение в заксобрание Петербурга две кандидатуры на должности своих заместителей – вице-губернатора Ленинградской области Валерия Пикалева и замминистра просвещения Ирины Потехиной. Какие вопросы они будут курировать в администрации, он не уточнил.
Пикалев стал вице-губернатором Ленобласти в декабре 2018 г., он курирует вопросы безопасности. До этого с июня по сентябрь 2018 г. он был зампредом правительства Новгородской области, курировал ЖКХ и стройку. Ранее возглавлял управление «В» Службы безопасности президента ФСО России и занимался охраной резиденции Владимира Путина на Валдае, отмечает «Фонтанка».
По словам главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, Совершаева выполнила свою задачу и возвращается на прежнее место работы. «Хотя в момент назначения Совершаевой не заявлялось, что она "временно командируется" из полпредства, оказалось, что этот путь не закрыт. С другой стороны, после победы Беглова на губернаторских выборах, при всей дискуссионности ее эстетики, острополитических проблем в городе не возникло и необходимости в антикризисном политическом управленце на данный момент не так много», – говорит он.
Политконсультант Валентин Бианки предполагает, что полномочия Совершаевой могут быть разделены. «На ее место как куратора внутренней политики прочат Потехину, которая раньше работала с Бегловым (в 2012–2018 гг. была помощником, а затем заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе; с 2012 по 2017 г. полпредом в ЦФО был Беглов) и курировала именно внутриполитические вопросы», – говорит он. Часть полномочий могут отдать другому человеку, и выбор этой кандидатуры будет означать, как изменится баланс сил в регионе с учетом того, что Совершаева – человек Ковальчуков, говорит Бианки. Пикалеву, вероятно, доверят курировать вопросы, «в которых невозможно навести порядок без содействия силовых органов – мусор, городскую инфраструктуру», сказал эксперт.