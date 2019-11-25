Бывший сотрудник ФСО станет вице-губернатором Петербурга

Совершаева уже работала в полпредстве в СЗФО: с 2013 г. она занимала должность заместителя полномочного представителя президента Владимира Булавина. В полпредстве она курировала внутреннюю политику. Этот пост ей удалось сохранить при назначении полпредом в СЗФО Николая Цуканова в 2016 г. и Беглова в 2017 г. При назначении Беглова врио губернатора Санкт-Петербурга Совершаева покинула полпредство вместе с ним и возглавила его администрацию. До прихода в полпредство Совершаева была советником председателя совета директоров акционерного банка «Россия» Юрия Ковальчука. Сегодня Беглов поблагодарил Совершаеву за работу во время его избирательной кампании и сообщил членам правительства, что она будет их «курировать по национальным проектам, по другим направлениям, как в общем-то и в былые времена».