Путин и Зеленский обсудили транзит и покупку российского газа Украиной

31 декабря заканчивается контракт на транзит газа через Украину. «Газпром» и «Нафтогаз» ранее начали переговоры об условиях нового контракта. Российская компания ранее заявляла о готовности снизить тарифы на поставку газа. В частности, в ноябре «Газпром» предложил украинской стороне продлить контракт на транзит газа или заключить новый на ближайший год с учетом прогноза на 2020 г. Одним из условий сделки российская компания назвала взаимный отказ от претензий друг к другу в международном арбитраже, также отмену решения антимонопольного комитета Украины о штрафе «Газпрому», а также отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.