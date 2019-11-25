Путин и Зеленский обсудили транзит и покупку российского газа Украиной
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, говорится на сайте Кремля.
Лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с транзитом и покупкой российского газа, а также ситуацию с передачей трех военных кораблей, задержанных российской стороной в районе Керченского пролива в ноябре 2018 г. Путин и Зеленский договорились продолжить контакты на различных уровнях, уточнили в Кремле. Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
В свою очередь Зеленский в разговоре с Путиным заявил, что Россия должна вернуть вооружение, технику и документы, которые якобы были изъяты российской стороной, сообщил офис президента Украины.
31 декабря заканчивается контракт на транзит газа через Украину. «Газпром» и «Нафтогаз» ранее начали переговоры об условиях нового контракта. Российская компания ранее заявляла о готовности снизить тарифы на поставку газа. В частности, в ноябре «Газпром» предложил украинской стороне продлить контракт на транзит газа или заключить новый на ближайший год с учетом прогноза на 2020 г. Одним из условий сделки российская компания назвала взаимный отказ от претензий друг к другу в международном арбитраже, также отмену решения антимонопольного комитета Украины о штрафе «Газпрому», а также отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.