«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

В среднем о желании уехать из России сообщили 21%. Среди основных причин – беспокойство за будущее детей (45%), а также экономическая ситуация (40%) и политическая обстановка (33%). Среди тех, кто хотел бы уехать, меньше сторонников президента Владимира Путина, чем среди тех, кто не задумывается об эмиграции (54% против 73%). Также среди думающих об отъезде больше готовых принимать участие в протестных акциях (33% против 17%). При этом среди тех, кто не задумывается об эмиграции, 36% считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.