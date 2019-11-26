Индустриальный директор «Ростеха» покинет свой пост
Индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов до конца года покинет госкорпорацию, сообщили «Ведомостям» два источника в оборонной промышленности. Эту информацию подтвердил и представитель госкорпорации: «В настоящий момент Сергей Борисович в отпуске, после нового года состоится переход на новую должность». Новое место работы Абрамова не раскрывается.
Сергей Абрамов пришел в «Ростех» в октябре 2015 г. с поста советника главы РЖД: в этот момент внутри госкорпорации проводилась реформа системы управления, в результате которой появились должности индустриальных директоров по кластерам (авиационный, радиоэлектронный и т. д.). Возглавляемый Абрамовым кластер курировал, в частности, деятельность концерна «Техмаш», концерна «Калашников» и холдинга «Высокоточные комплексы».
До назначения в «Ростех» Сергей Абрамов с оборонной промышленностью не сталкивался: в 2001–2003 гг. он работал министром финансов Чечни, в 2004–2006 гг. – премьером Чечни (в том числе с мая по октябрь 2004 г. – и. о. президента республики после гибели Ахмата Кадырова и до победы на выборах Алу Алханова). В 2006–2007 гг. был аудитором Счетной палаты России, а с 2007 г. руководил дирекцией железнодорожных вокзалов ОАО РЖД.