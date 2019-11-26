Индустриальный директор «Ростеха» покинет свой пост

До назначения в «Ростех» Сергей Абрамов с оборонной промышленностью не сталкивался: в 2001–2003 гг. он работал министром финансов Чечни, в 2004–2006 гг. – премьером Чечни (в том числе с мая по октябрь 2004 г. – и. о. президента республики после гибели Ахмата Кадырова и до победы на выборах Алу Алханова). В 2006–2007 гг. был аудитором Счетной палаты России, а с 2007 г. руководил дирекцией железнодорожных вокзалов ОАО РЖД.