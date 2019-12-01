Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского

Формат встречи президентов России и Украины зависит от того, как будет выстроен график работы глав «нормандской четверки» во время саммита, заявил в свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков. Например, по его словам, Путин и Зеленский «могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут – полтора часа». Все будет зависеть от ситуации, подытожил Ушаков.