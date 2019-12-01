Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее лидеры двух стран общались «весьма и весьма неплохо» по телефону, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».
Встреча будет носить ознакомительный характер, потому что личное общение отличается о телефонного разговора, продолжил Песков. У Путина и Зеленского есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, а именно – «газовые дела», пояснил он.
Формат встречи президентов России и Украины зависит от того, как будет выстроен график работы глав «нормандской четверки» во время саммита, заявил в свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков. Например, по его словам, Путин и Зеленский «могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут – полтора часа». Все будет зависеть от ситуации, подытожил Ушаков.
Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются во время саммита, резюмировал Песков. По его словам, для президентов эти переговоры сейчас гораздо важнее, чем весь «антураж встречи» в «нормандском формате». В беседе с глазу на глаз заинтересованы обе стороны, отметил пресс-секретарь.
Саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоится 9 декабря в Париже. Помимо Путина и Зеленского во встрече примут участие президент Эмманюэль Макрон и канцлер Ангела Меркель. Переговоры посвящены ситуации в Донбассе.