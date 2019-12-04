Палата представителей США осудила возвращение России в G-7

В G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия. Формат «большой семерки» появился в 1976 г., в 1997 г. к нему присоединилась Россия, и он стал называться G8. В марте 2014 г. из-за событий на Украине западные участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».