Палата представителей США осудила возвращение России в G-7
Палата представителей США во вторник приняла резолюцию, осуждающую включение России в будущие саммиты G-7. Об этом сообщило американское интернет-издание The Hill.
В резолюции содержатся формулировки, подтверждающие поддержку со стороны США Украины, в том числе по вопросу о принадлежности Крыма, и осуждаются «атаки Кремля на демократические институты во всем мире», в том числе в странах «большой семерки».
По данным The Hill, за резолюцию проголосовали 339 законодателей, 71 — выступили против ее принятия.
Проект резолюции представил представитель Республиканской партии Альбио Сайрес в августе 2019 г. после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть вновь принята в G-7.
В G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия. Формат «большой семерки» появился в 1976 г., в 1997 г. к нему присоединилась Россия, и он стал называться G8. В марте 2014 г. из-за событий на Украине западные участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».