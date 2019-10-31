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Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Как отмечается в резолюции, Россия не должна принимать участия в саммитах G7 до тех пор, пока она «не будет уважать территориальную целостность соседей» и придерживаться «стандартов демократических обществ».

Президент США Дональд Трамп в августе заявлял, что Россию целесообразно вновь допустить к переговорам в рамках G7. Он пообещал пригласить президента России Владимира Путина на встречу в 2020 г. Эту идею также поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многие вопросы международной повестки эффективнее решать в формате G20, поэтому возвращение в G7 не является самоцелью для России.

В G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия. Формат «большой семерки» появился в 1976 г., в 1997 г. к нему присоединилась Россия, и он стал называться G8. В марте 2014 г. из-за событий на Украине западные участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».