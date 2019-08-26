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Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7 в 2020 г., об этом он заявил во Франции на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News. По мнению президента США, Путину будет психологически трудно принять приглашение. Поэтому Трамп не уверен, приедет ли Путин на следующий саммит.

«Это сложный вопрос для него, он гордый человек», – пояснил Трамп. Его попросили прокомментировать слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия не имеет в виду участие в «восьмерке», выстраивая свои политические планы. Трамп заявил, что если бы Россию пригласили вернуться в G8, она бы это сделала. «Это было бы хорошо для мира и для самой России», – сказал он.

В Биаррице на юго-западе Франции проходит саммит «большой семерки». В нем участвуют Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Формат G7 появился в 1976 г., в 1997 г. к нему присоединилась Россия и он стал называться G8. В марте 2014 г. из-за событий на Украине западные участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».

Ранее президент США и председательствующий в этом году в G7 президент Франции Эммануэль Макрон высказались за приглашение Путина на саммит в 2020 г. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что для России возвращение в G8 не является самоцелью, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20.

Деловые переговоры, светские беседы и протесты. Как проходит саммит G7