Заместителя и родственника ликвидированного Абу Бакра аль-Багдади задержали в Ираке

Двоюродного брата уничтоженного американскими военными Абу Бакра аль-Багдади и его заместителя в качестве лидера запрещенного в России «Исламского государства» задержали в иракском городе Киркука. Об этом сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на Службу безопасности Ирака.