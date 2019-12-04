Заместителя и родственника ликвидированного Абу Бакра аль-Багдади задержали в Ираке
Двоюродного брата уничтоженного американскими военными Абу Бакра аль-Багдади и его заместителя в качестве лидера запрещенного в России «Исламского государства» задержали в иракском городе Киркука. Об этом сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на Службу безопасности Ирака.
В сообщении телеканала говорится, что полиции удалось «захватить террориста по прозвищу Ибн Халдун внутри одной из квартир».
Ибн Халдун, или Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, считается военным эмиром провинции Салах-Эд-Дин и заместителем ликвидированного лидера запрещенного в России «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, которому приходится двоюродным братом.
В конце октября президент США Дональд Трамп объявил, что Абу Бакра аль-Багдади обнаружили и ликвидировали в сирийской провинции Идлиб. Он указал, что спецоперация американских военных прошла при содействии России, Турции, Сирии, Ирака и курдов.