Новым сенатором от Хабаровского края стал депутат из ЛДПР
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края на внеочередном заседании парламента региона наделили полномочиями члена Совета Федерации депутата от ЛДПР Сергея Безденежных. За его кандидатуру проголосовало большинство парламентариев, сообщили в пресс-службе краевой думы.
Предыдущий представитель законодательной власти края делегированный в Совет Федерации — Дмитрий Приятнов — сложил с себя полномочия депутата. Он сделал это после того, как стало известно о его погашенной судимости, которая не была указана в биографии кандидата в депутаты от ЛДПР во время выборов.
Сергей Безденежных был избран депутатом по Тополевскому одномандатному округу (пригород Хабаровска), одному из самых малочисленных по количеству избирателей в крае. В соответствии с законом он должен сложить с себя полномочия депутата. Довыборы по этому округу будут проведены в сентябре 2020 года.
Мандат Дмитрия Приятнова ранее был передан другому кандидату из партийного списка ЛДПР.
На состоявшихся 8 сентября выборах в парламент региона наибольшее число мест в Законодательной думе Хабаровского края — 30 из 36 — получили представители партии ЛДПР, которые по партийным спискам набрали 56,12% голосов. Кандидаты от этой партии также выиграли выборы в 22 из 24 одномандатных округах.
Сергей Безденежных стоял у истоков создания регионального отделения ЛДПР, считается одним из активных сторонников губернатора Сергея Фургала, выдвинутого партией на этот пост. В прошлом — один из бизнес-партнеров главы региона.