Новым сенатором от Хабаровского края стал депутат из ЛДПР

Предыдущий представитель законодательной власти края делегированный в Совет Федерации — Дмитрий Приятнов — сложил с себя полномочия депутата. Он сделал это после того, как стало известно о его погашенной судимости, которая не была указана в биографии кандидата в депутаты от ЛДПР во время выборов.