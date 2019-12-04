WSJ узнала о планах Германии ввести новые санкции против России

Хангошвили застрелили 23 августа в Берлине. Во время второй чеченской кампании он воевал на стороне сепаратистов. В 2002 г. Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме. Подозреваемого в убийстве Хангошвили задержали в тот же день, он вину не признает.