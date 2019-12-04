WSJ узнала о планах Германии ввести новые санкции против России
Прокуратура Германии считает, что Россия может быть причастна к убийству в Берлине грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Если информация подтвердится, против России могут ввести дипломатические и другие новые санкции, пишет издание.
Ведомство уже определило подозреваемого и готовится передать дело федеральному прокурору, который занимается делами по национальной безопасности.
Хангошвили застрелили 23 августа в Берлине. Во время второй чеченской кампании он воевал на стороне сепаратистов. В 2002 г. Россия объявила его в розыск по подозрению в терроризме. Подозреваемого в убийстве Хангошвили задержали в тот же день, он вину не признает.
Как выяснили в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, подозреваемый приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения.
Человека с таким именем и датой рождения нет ни в одной базе, включая базу российских паспортов, говорилось в расследовании. По мнению авторов, Соколов не смог бы пройти пограничный контроль по этому документу без содействия российских спецслужб.