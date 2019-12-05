Посол России ответил на заявление о связи хакеров из Evil Corp. с властями

Так Антонов отреагировал на то, что минфин США 5 декабря ввел санкции в отношении семи компаний и 17 физических лиц, связанных с Россией. Эти санкции направлены против компании Evil Corp., которую ведомство называет российской киберпреступной организацией. По версии властей США, эта группировка похитила более $100 млн у сотен банков более чем в 40 странах путем распространения компьютерного вируса Dridex.