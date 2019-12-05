Посол России ответил на заявление о связи хакеров из Evil Corp. с властями
Посол России в США Анатолий Антонов назвал беспочвенным заявление американских властей о связях хакерской группировки Evil Corp. с российским правительством. Его комментарий опубликован на странице дипмиссии в Faceboоk. По его словам, минфин США не представил никаких доказательств.
Антонов добавил, что Москва давно предлагает американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, но Вашингтон эту идею игнорирует, продолжая навешивать на Россию «ярлык киберпреступника». «Подобная риторика явно не поможет в деле стабилизации двусторонних отношений», – заключил посол.
Так Антонов отреагировал на то, что минфин США 5 декабря ввел санкции в отношении семи компаний и 17 физических лиц, связанных с Россией. Эти санкции направлены против компании Evil Corp., которую ведомство называет российской киберпреступной организацией. По версии властей США, эта группировка похитила более $100 млн у сотен банков более чем в 40 странах путем распространения компьютерного вируса Dridex.
Двоим россиянам Максиму Якубцу и Игорю Турашеву, которые, предположительно, руководили Evil Corp., предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. Помимо киберпреступлений Якубец подозревается еще и в том, что он «оказывал прямую помощь российскому правительству», работая в ФСБ.