Власти США обвинили российских хакеров в краже $100 млн у банков
Министерство финансов США ввело санкции против семи связанных с Россией компаний и 17 физических лиц, которые, по данным американских властей, причастны к киберпреступлениям. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В частности, в список попала компания Evil Corp., которая, как отмечает CNBC, подозревается в краже $100 млн у банков с помощью вредоносной программы.
Преступные доходы Evil Corp могут быть значительно выше $100 млн, цитирует CNBC ведомство. Таким образом это может быть одна из самых крупных хакерских группировок в истории.
Одновременно с введением санкций министерство юстиции США обвинило двух членов Evil Corp. в уголовных преступлениях, а госдепартамент пообещал вознаграждение в размере до $5 млн за информацию о лидерах хакерской группировки.
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