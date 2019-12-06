Признавшего вину фигуранта «московского дела» приговорили к штрафу
Фигуранта «московского дела» Павла Новикова приговорили к штрафу в размере 120 000 руб. по обвинению в применении насилия к представителю власти, сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы. Новикова освободили во время заседания.
Его задержали 29 октября. По версии обвинения, во время акции 27 июля в Столешниковом переулке Новиков ударил пластиковой бутылкой с водой по шлему и плечу полицейского Алексея Широкого, который задерживал другого протестующего.
В начале процесса Новиков объявил, что признает вину. Пострадавший полицейский на допросе сказал, что простил его, и попросил суд не наказывать обвиняемого строго. Новикова обвиняли по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). По этой статье возможен как штраф до 200 000 руб., так и лишение свободы.