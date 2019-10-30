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В Москве задержали нового фигуранта «московского дела»

Ведомости
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В Москве задержали нового фигуранта «московского дела» – 32-летнего Павла Новикова. Об этом «Новой газете» рассказала его адвокат Татьяна Молоканова. Она – представитель правозащитной группы «Агора».

Пресс-служба Басманного суда сообщила «Ведомостям», что следствие просит арестовать Новикова, которому уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Ему грозит либо до 200 000 руб. штрафа, либо до пяти лет принудительных работ, либо до шести месяцев ареста, либо до пяти лет лишения свободы. Как отметила пресс-служба, заседание пройдет после явки всех участников процесса.

По данным «ОВД-инфо», заседание по мере пресечения Новикову назначено в Басманной суде на 16.30 мск.

Первым о задержании Новикова сообщило издание Baza со ссылкой на источники. По их данным, Новикову вменяют нападение на сотрудника полиции с бутылкой во время одной из протестных акций, которые проходили летом этого года. Как пишет Baza, его задержали 29 октября, после чего доставили на допрос в Следственный комитет. Допрос продолжался почти до двух часов ночи, утверждают источники издания.

В середине октября были задержаны пятеро новых фигурантов «московского дела». Всем им также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК. Четверых – Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая – отправили под арест. Пятый – Александр Мыльников – был отправлен под домашний арест.

Новые фигуранты «московского дела». Что о них известно

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Политика
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Президент Чили отменил саммит АТЭС после отказа Путина ехать в Сантьяго

Ведомости
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Президент Чили Себастьян Пиньера отметил проведение саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, сообщает телеканал 24 Horos со ссылкой на заявление главы государства. Саммит должен был состояться 16–17 ноября.

По словам Пиньеры, также будет отменена конференция по вопросам изменения климата, запланированная на декабрь. Он отметил, что Чили не сможет принять эти встречи, поскольку стране необходимо сконцентрироваться на решении социальных конфликтов.

До того, как стало известно об отмене саммита, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не сможет посетить это мероприятие. По его словам, российский президент принял такое решение не из-за беспорядков столице Чили Сантьяго и других городах страны. Песков добавил, что в графике у Путина большое число внутренних мероприятий.

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Финансы
Новости

Крупнейший суверенный фонд мира сменил гендиректора впервые за 12 лет

Ведомости
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Гендиректор норвежского Фонда национального достояния Ингве Слингстад решил уйти в отставку, передает Bloomberg. Топ-менеджер продолжит работать в должности гендиректора до тех пор, пока не будет найден преемник. Слингстад обдумывал решение больше года. Покинуть занимаемый пост он решил после того, как состояние фонда достигло 10 трлн норвежских крон (около $1,1 трлн). «Размер фонда увеличился более чем в два раза с тех пор, как я вступил в должность, в то время он был только частью валютных резервов», – пояснил Слингстад.

Слингстад работает в фонде с 1998 г., возглавляет его на протяжении последних 12 лет. Он имеет дипломы в области политики, экономики, права, бизнеса и философии. После ухода с поста гендиректора Слингстад планирует продолжить работу в фонде, но на другой должности в Лондоне, отмечает Reuters. Он рассчитывает «поменяться ролями через несколько кварталов», уточнило агентство. По информации Bloomberg, топ-менеджер на протяжении следующих двух лет будет заниматься созданием подразделения фонда, которое займется инвестированием денег в компании, работающие в сфере возобновляемой энергетики.

Председатель Центробанка Норвегии Эйстейн Олсен заявил на пресс-конференции, что поиск преемника уже начат. Регулятор «очень доволен» работой Слингстада в должности гендиректора, отметил Олсен. «За эти 12 лет фонд добился очень хороших результатов, он достиг сильных позиций на международном рынке и в Норвегии», – пояснил Олсен.

Фонд национального достояния Норвегии был учрежден в 1990 г., сейчас он является крупнейшим в мире по размеру активов. В III квартале этого года стоимость активов фонда выросла на $62,8 млрд до $1,05 трлн в основном за счет колебаний курса норвежской валюты, говорится на сайте фонда. Доход от инвестиций в отчетном периоде составил 1,59%, или 236 млрд норвежских крон (около $25,6 млрд). Увеличение этого показателя фонд объясняет подорожанием акций американских компаний. Бумаги американских компаний, на которые приходится 40% инвестиций, выросли в цене на 2,9%. Наибольшую долю в акциях фонда составляют бумаги Microsoft, Apple, Nestle и Alphabet. Сейчас норвежский фонд владеет приблизительно 1,4% всех акций в мире.

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Технологии
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Nikkei: Apple выпустит iPhone с поддержкой 5G в следующем году

Ведомости
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Apple попросила производителей своих устройств создать iPhone с поддержкой 5G, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, три модели, которые будут представлены в 2020 г., оснастят также самыми продвинутыми процессором и экраном.

Всего Apple планирует отгрузить 80 млн устройств, говорит один из них. Другой отмечает, что компания «поставила себе агрессивную цель по продажам».

Как пишет Nikkei Asian Review, Apple надеется таким образом сместить Huawei со второй строчки среди производителей смартфонов. И эта китайская компания, и крупнейший производитель смартфонов Samsung уже выпустили телефоны с поддержкой 5G. Если Apple представит свой смартфон с поддержкой 5G, это с высокой вероятностью ускорит развитие соответствующей инфраструктуры в мире, особенно за пределами Китая, который уже сделал крупные вложения в развитие технологии, пишет издание.

То, что Apple в 2020 г. представит iPhone с поддержкой 5G, предсказывал и аналитик группы TF International Securities Минг-Чи Куо. Он известен своими точными прогнозами относительно планов Apple.

Во время презентации в этом году Apple представила новый ряд iPhone – бюджетную модель iPhone 11, а также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они поддерживают 4G.

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Политика
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Песков объяснил отказ Путина посетить саммит АТЭС, где будет Трамп

Ведомости
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Президент России Владимир Путин не сможет приехать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за большого числа внутренних мероприятий, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Решение российского лидера не связано с беспорядками в столице Чили Сантьяго и других городах страны. «Такая возможность (визит в Чили. – «Ведомости») рассматривалась, вместе с тем мы никогда это не анонсировали», – уточнил представитель Кремля.

В начале октября помощник российского президента Юрий Ушаков допустил приезд Путина на саммит АТЭС. На полях экономического форума президент России может провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, говорил Ушаков. Однако, как он отмечал, возможность проведения такой встречи еще не прорабатывалась. Россия от подобных встреч никогда не отказывается, говорил помощник президента.

Очередной саммит АТЭС пройдет в Чили 16–17 ноября.

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Финансы
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Ведомости
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Индекс Московской биржи 30 октября обновил исторический максимум и впервые превысил рубеж в 2905 пунктов (+0,65%), свидетельствуют данные биржи. Индекс РТС к 15.00 мск поднялся до 1434,16 (+0,71%).

В лидерах роста акции «Газпрома», которые превысили июльские ценовые пики и обновили максимум 2008 г. К 15.00 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 260 руб., подорожав на 2,45%. Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 260,15 руб. Также выросли котировки акций Сбербанка (+0,62%), «Лукойла» (+0,53) и ВТБ (+1,06).

24 октября индекс Мосбиржи достиг отметки 2861,97 пункта (п.), также обновив исторический максимум. Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов объяснял, что индекс подстегнул рост акций нефтегазовых компаний. Предыдущий рекорд был поставлен летом – 5 июля индекс доходил до 2848,4 п.

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Политика
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Кудрин призвал правительство подумать, как повысить доверие россиян к власти

Ведомости
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Правительство России должно принять меры, чтобы повысить доверие граждан к своим действиям. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Так он прокомментировал исследование «Левада-центра», свидетельствующее о том, что у россиян растет боязнь произвола властей.

По словам Кудрина, кабинету министров нужно подумать о «специальных программах и мерах» (цитата по «Интерфаксу»). «Я в своих выступлениях говорю о некоторых рисках, в том числе о снижении доверия населения к власти. Я это констатирую. Похожие рейтинги говорят о том, что сегодня есть снижение доверия населения к власти», – отметил он.

Накануне, 29 октября, «Левада-центр» опубликовал результаты исследования, посвященного страхам россиян. На третьем месте в списке страхов оказался страх произвола властей. По итогам предыдущего аналогичного опроса – в июле – он находился на седьмой строчке. Как пояснял в разговоре с РБК заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков, рост показателя – во многом реакция на пенсионную реформу и общее увеличение претензий к власти на фоне падения реальных доходов.

Исследование проводилось в период с 26 сентября по 2 октября. Личное интервью на дому было проведено с 1601 человеком в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.

Бизнес
Новости

ВТБ не смог с первого раза продать бывший офис Бородина

Ведомости
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Группа ВТБ не смогла с первого раза продать здание в административном комплексе в Большом Черкасском переулке, говорится в сообщении на сайте Единой электронной торговой площадки. Речь идет о двух зданиях, одно из которых – торговый дом купца Александра Гуськова 1903 г. постройки.

Здания выставлены на продажу по плану реализации непрофильных активов банка. Общая площадь зданий – 17 300 кв. м, из которых в собственности ВТБ – чуть более 13 000 кв. м. От продажи ВТБ хочет выручить не менее 2,6 млрд руб.

Раньше офисы принадлежали структурам экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина. В 2010 г. в отношении него возбудили несколько уголовных дел, в том числе по факту хищения средств Банка Москвы. После этого Бородин уехал в Лондон. Через год ВТБ получил контроль над Банком Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», продаваемые объекты занимали созданный Бородиным благотворительный фонд «Добросердие» и сеть кинотеатров «Кинофрэш» (ее также связывали с экс-президентом Банка Москвы). Сейчас площади в зданиях арендуют в основном рестораны и бары (среди них Casa Agave, «5642 Высота», 15/17 Bar & Grill), а также небольшие компании.

Часть активов, принадлежащих бывшим топ-менеджерам Банка Москвы, банку уже удалось распродать. Бассейн «Чайка» и земельные участки под ним достались компании «Союз маринс групп», торгово-развлекательный комплекс «Ривьера» на территории ЗиЛа достраивал акционер ПИК Сергей Гордеев, а здания скоропечатни Александра Левенсона рядом с Патриаршими прудами купил акционер Aeon Corporation Роман Троценко.

Бизнес
Новости

Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет

Ведомости
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Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%. Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 руб.

В июле акции «Газпрома» дорожали до 256,4 руб. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 г. 369,5 руб.

Рост котировок «Газпрома» начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью завершила заполнение газом экспортного газопровода в Китай «Сила Сибири». Следующий этап – заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур. Официальный запуск магистрали назначен на начало декабря.

За счет акций «Газпрома» индекс Московской биржи 30 октября обновил исторический максимум и впервые превысил рубеж в 2900 пунктов (+0,48%). Индекс РТС к 13.05 мск поднялся до 1430,54 (+0,46%).

Политика
Новости

Депутаты предложили сажать на срок до семи лет за пропаганду наркотиков в интернете

Ведомости
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В Госдуму внесен законопроект, предполагающий тюремный срок за пропаганду наркотиков в интернете. Документ опубликован в базе данных нижней палаты.

Проект вводит в Уголовный кодекс новую статью – 230.3, состоящую из двух частей. Первая определяет, что пропаганда или незаконная реклама наркотиков наказывается либо штрафом на сумму до 500 000 руб., либо лишением свободы на срок до пяти лет. То же деяние, совершенное с помощью СМИ или в интернете, наказывается либо штрафом на сумму до 1 млн руб., либо лишением свободы на срок до семи лет.

Инициаторы законопроекта – депутаты от «Справедливой России» Сергей Миронов, Олег Нилов и Михаил Емельянов.

28 октября президент Владимир Путин поручил правительству внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Сейчас в российском законодательстве такое правонарушение влечет административную ответственность по ст. 6.13 КоАП. По ней предусмотрен штраф: от 4000 до 5000 руб. и от 800 000 руб. до 1 млн руб. для физ- и юрлиц соответственно.

В январе МВД предлагало ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете, увеличив размер штрафов. Министерство отмечало, что интернет стал наиболее востребованной площадкой для пропаганды и рекламы наркотиков.

Авто
Новости

Fiat Chrysler и производитель Peugeot подтвердили переговоры о слиянии

Ведомости
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Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler и французская группа PSA (производит Peugeot, Citroen, Opel) подтвердили, что ведут переговоры о слиянии. Компании опубликовали у себя на сайтах практически идентичные пресс-релизы, в которых говорится, что переговоры нацелены на создание «одной из крупнейших в мире групп в сфере мобильности». Других деталей в сообщениях нет.

Ранее о переговорах Fiat Chrysler и PSA сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, рассматривается вариант слияния на равных условиях. При этом, как утверждают источники WSJ, руководителем объединенного автопроизводителя станет президент PSA Карлос Таварес. Председатель совета директоров Fiat Chrysler Джон Элканн может занять в новой компании такую же должность, какая у него сейчас.

Гарантий, что переговоры закончатся успешно, нет, отметил собеседник издания. Конкретных договоренностей у компаний пока нет, они просто рассматривают разные варианты.

Весной Fiat Chrysler вел переговоры о слиянии с французской Renault, но соглашение так и не было достигнуто. В начале июня итало-американский автопроизводитель отозвал свое предложение, объяснив это негативными политическими условиями во Франции.

Компания Fiat Chrysler образовалась после покупки итальянским холдингом Fiat американской компании Chrysler в 2014 г. Деятельность автопроизводителя контролирует семья итальянских предпринимателей Аньелли. Помимо Fiat и Chrysler среди брендов, которыми владеет концерн, – Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Maserati.

PSA – французская группа, образовавшаяся в 1970-х гг. В настоящее время она владеет такими брендами, как Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall.

Политика
Новости

Посольство Израиля в России прекратило работу из-за забастовки

Ведомости
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Посольство Израиля в России прекратило работу из-за всеобщей забастовки дипломатических работников и военных атташе, говорится в сообщении на странице посольства.

«К сожалению, минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам», – отмечается в сообщении. Дипломаты выразили надежду, что работа будет восстановлена в ближайшее время.

Издание Times of Israel пишет, что забастовку начали сотрудники МИДа и минобороны, она может затронуть дипмиссии по всему миру. Недовольство сотрудников вызвало решение минфина сократить расходы на содержание дипломатов и других представителей Израиля по всему миру. Также ведомство хочет установить новые стандарты отчетности, предусматривающие пересмотр данных о прошлых расходах. Это может вынудить дипломатов вернуть в казну значительные суммы денег. Забастовку также поддерживает Федерация труда Израиля.

Спорными оказались траты на проведение мероприятий в посольствах и покрытие транспортных расходов. Изменение порядка выплаты возмещения и системы налогообложения зарплат должно существенно сократить доходы дипломатов.

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