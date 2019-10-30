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В Москве задержали нового фигуранта «московского дела»

В Москве задержали нового фигуранта «московского дела» – 32-летнего Павла Новикова. Об этом «Новой газете» рассказала его адвокат Татьяна Молоканова. Она – представитель правозащитной группы «Агора».

Пресс-служба Басманного суда сообщила «Ведомостям», что следствие просит арестовать Новикова, которому уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Ему грозит либо до 200 000 руб. штрафа, либо до пяти лет принудительных работ, либо до шести месяцев ареста, либо до пяти лет лишения свободы. Как отметила пресс-служба, заседание пройдет после явки всех участников процесса.

По данным «ОВД-инфо», заседание по мере пресечения Новикову назначено в Басманной суде на 16.30 мск.

Первым о задержании Новикова сообщило издание Baza со ссылкой на источники. По их данным, Новикову вменяют нападение на сотрудника полиции с бутылкой во время одной из протестных акций, которые проходили летом этого года. Как пишет Baza, его задержали 29 октября, после чего доставили на допрос в Следственный комитет. Допрос продолжался почти до двух часов ночи, утверждают источники издания.

В середине октября были задержаны пятеро новых фигурантов «московского дела». Всем им также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК. Четверых – Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая – отправили под арест. Пятый – Александр Мыльников – был отправлен под домашний арест.

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