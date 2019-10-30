В Москве задержали нового фигуранта «московского дела»
В Москве задержали нового фигуранта «московского дела» – 32-летнего Павла Новикова. Об этом «Новой газете» рассказала его адвокат Татьяна Молоканова. Она – представитель правозащитной группы «Агора».
Пресс-служба Басманного суда сообщила «Ведомостям», что следствие просит арестовать Новикова, которому уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Ему грозит либо до 200 000 руб. штрафа, либо до пяти лет принудительных работ, либо до шести месяцев ареста, либо до пяти лет лишения свободы. Как отметила пресс-служба, заседание пройдет после явки всех участников процесса.
По данным «ОВД-инфо», заседание по мере пресечения Новикову назначено в Басманной суде на 16.30 мск.
Первым о задержании Новикова сообщило издание Baza со ссылкой на источники. По их данным, Новикову вменяют нападение на сотрудника полиции с бутылкой во время одной из протестных акций, которые проходили летом этого года. Как пишет Baza, его задержали 29 октября, после чего доставили на допрос в Следственный комитет. Допрос продолжался почти до двух часов ночи, утверждают источники издания.
В середине октября были задержаны пятеро новых фигурантов «московского дела». Всем им также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК. Четверых – Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая – отправили под арест. Пятый – Александр Мыльников – был отправлен под домашний арест.
Новые фигуранты «московского дела». Что о них известно
На общественных началах преподает в физико‐математической школе МАИ.
Вину не признал.
Арестован по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, Баршай на акции 27 июля толкнул с разбега в спину сотрудника Росгвардии, причинив ему боль.
Вину не признал.
Арестован по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.
До ареста содержал 74-летнюю бабушку и прабабушку, которой 91 год.
По версии следствия, он схватил сотрудника Росгвардии за форменное обмундирование, потянул того на себя, лишая свободы передвижения и "причиняя физическую боль".
Вину не признал.
Арестован по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.
Живет в Москве, а его родственники – в Брянской области. До ареста поддерживал финансово пожилых бабушку и дедушку.
По версии следствия, во время акции протеста был на улице Рождественка. Там он вместе с Егором Лесных напал на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар.
Работает как самозанятый, занимается ремонтом.
Вину не признал.
Арестован по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, во время акции протеста вместе с Максимом Мартинцовым повалил на тротуар сотрудника Росгвардии. Кроме того, Лесных ударил ногой еще одного силовика «в нижнюю часть спины справа».
Вину не признал.
Следствие попросило суд отправить Мыльникова под домашний арест.
Отец троих маленьких детей, содержит их и супругу, живет в московском районе Южное Бутово.
По версии следствия, он вместе с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалил на землю омоновца на акции 27 июля.