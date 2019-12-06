Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 000 рублей за участие в шествии
Мещанский суд Москвы оштрафовал на 300 000 руб. журналиста и муниципального депутата Илью Азара из-за шествия 31 августа, сообщила «Новая газета». После участия в акции полицейские составили в отношении Азара протокол о повторном нарушении правил организации или проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
В Москве 31 августа прошло несогласованное шествие против политических репрессий. Его организовал московский штаб Алексея Навального. Участники акции прошли по запланированному маршруту от памятника Александру Грибоедову на Чистопрудном бульваре до Пушкинской площади.
По оценкам корреспондентов «Ведомостей», в шествии участвовали 3000–5000 человек, МВД насчитало 750 протестующих. Полиция не стала задерживать участников акции, но им помешали пройти на центральные улицы города и призывали разойтись.
Из оппозиционных политиков в акции участвовали соратник экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Александр Соловьев, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, юрист ФБК Любовь Соболь. Навальный на организованное его штабом шествие не пришел.