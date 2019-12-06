Минобороны впервые отчиталось об испытании секретного спутника

Речь идет спутнике-инспекторе, запущенном, по сообщению Минобороны, на ракете «Союз-2.1в» 26 ноября с космодрома Плесецк. Он способен перемещаться по орбите и проводить с минимально возможного расстояния внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других спутников. «РИА Новости» сообщало, что такие спутники-инспекторы могут получать информацию не только со своих, но и с иностранных аппаратов.