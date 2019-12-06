Минобороны впервые отчиталось об испытании секретного спутника
В пятницу, 6 декабря, «в рамках продолжения испытаний новой космической техники проведен эксперимент по отделению малого космического аппарата от унифицированной многофункциональной космической платформы», сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. «Целью эксперимента является продолжение работ по оценке технического состояния отечественных спутников. Видовая информация передается на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника», – уточнили в ведомстве.
Речь идет спутнике-инспекторе, запущенном, по сообщению Минобороны, на ракете «Союз-2.1в» 26 ноября с космодрома Плесецк. Он способен перемещаться по орбите и проводить с минимально возможного расстояния внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других спутников. «РИА Новости» сообщало, что такие спутники-инспекторы могут получать информацию не только со своих, но и с иностранных аппаратов.
По версии американского аналитика в области космической деятельности Барта Хендрикса, речь может идти о космическом аппарате 14Ф150, созданном НПО им. Лавочкина и Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики в рамках опытно-конструкторской разработки «Нивелир».