Суд арестовал директора ФБК на десять суток за июльскую акцию протеста
Хамовнический суд Москвы назначил директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову 10 суток административного ареста за несогласованный митинг 14 июля, передает «Интерфакс». Жданов признан виновным в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).
Несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», которая прошла в центре столицы 14 июля, стала первой в серии летних протестов в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты.
Июльская акция началась в Новопушкинском сквере, после этого протестующие двинулись к мэрии Москвы, а затем отправились к Мосгоризбиркому. Там они пытались устроить бессрочный протест, но полиция разогнала участников акции. Несколько десятков человек были задержаны. Задержания начались, когда протестующие стали устанавливать палатки, чтобы остаться у здания Мосгоризбиркома на ночь.