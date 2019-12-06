Суд арестовал директора ФБК на десять суток за июльскую акцию протеста

Июльская акция началась в Новопушкинском сквере, после этого протестующие двинулись к мэрии Москвы, а затем отправились к Мосгоризбиркому. Там они пытались устроить бессрочный протест, но полиция разогнала участников акции. Несколько десятков человек были задержаны. Задержания начались, когда протестующие стали устанавливать палатки, чтобы остаться у здания Мосгоризбиркома на ночь.