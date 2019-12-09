BBC: комитет атлетов WADA призвал полностью отстранить Россию от Олимпиады
Члены комитета атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвали полностью отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Токио в 2020 г. и в Пекине в 2022 г., сообщает BBC.
Международный олимпийский комитет заявил, что был готов разрешить «чистым» спортсменам, не уличенным в употреблении допинга, выступать под нейтральным флагом. Однако в комитете атлетов эту меру посчитали недостаточной. Девять членов комитета из 17, в том числе и его председатель, канадская олимпийская чемпионка по лыжам Бекки Скотт, считают, что полное отстранение российских спортсменов станет «единственным правильным решением». Они убеждены, что в противном случае российские власти продолжат заниматься манипуляциями и нарушать действующие правила, пишет BBC.
«Непрекращающиеся и преднамеренные акты обмана, мошенничества и коррупции превратили в посмешище не только тех, кто играет по правилам, но и тех, кто их защищает», – говорится в заявлении. За полное отстранение россиян также выступают антидопинговые агентства в США и Великобритании.
Ранее комитет WADA по соответствию рекомендовал отказать России в допуске на международные соревнования в ближайшие четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Окончательное решение должен принять исполком WADA, заседание которого запланировано на 9 декабря. Если Россия будет отстранена, российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом.