BBC: комитет атлетов WADA призвал полностью отстранить Россию от Олимпиады

Международный олимпийский комитет заявил, что был готов разрешить «чистым» спортсменам, не уличенным в употреблении допинга, выступать под нейтральным флагом. Однако в комитете атлетов эту меру посчитали недостаточной. Девять членов комитета из 17, в том числе и его председатель, канадская олимпийская чемпионка по лыжам Бекки Скотт, считают, что полное отстранение российских спортсменов станет «единственным правильным решением». Они убеждены, что в противном случае российские власти продолжат заниматься манипуляциями и нарушать действующие правила, пишет BBC.