Миллиардер Усманов попросил WADA не наказывать всех российских спортсменов

Ранее комитет WADA по соответствию рекомендовал на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Окончательное решение должен принять исполком WADA, заседание которого запланировано на 9 декабря. Если Россия будет отстранена, российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом.