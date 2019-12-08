Миллиардер Усманов попросил WADA не наказывать всех российских спортсменов
Российский миллиардер, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов написал письмо президентам Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди и Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. В нем бизнесмен осудил возможный запрет всем российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом России.
В письме, текст которого приводит «Интерфакс», Усманов высказался за «самые серьезные санкции» в отношении нарушителей антидопинговых правил. Однако он считает несправедливым возможное отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Очевидной дискриминацией, по словам миллиардера, будет и запрет на выступление под флагом России.
«Беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение».
Наказание виновных не должно привести к тому, чтобы страдали и невиновные, подчеркнул Усманов. Он призвал WADA и МОК разрешить «чистым» российским спортсменам продолжить выступать на международных соревнованиях без «дискриминации и необоснованных ограничений».
Усманов – бывший спортсмен, мастер спорта по фехтованию. Он входил сначала в юношескую сборную Узбекской ССР, а затем выступал за сборную команду СССР. Супруга миллиардера – Ирина Винер, тренер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Ранее комитет WADA по соответствию рекомендовал на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Окончательное решение должен принять исполком WADA, заседание которого запланировано на 9 декабря. Если Россия будет отстранена, российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом.