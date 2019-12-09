Кремль подтвердил двустороннюю встречу Путина и Зеленского в Париже

На вопрос, почему встреча Путина и Зеленского запланирована после четырехсторонней встречи, Ушаков пояснил, что формат саммита задали его организаторы: «И получилось так, что удобное время – после завершения встречи «четверки», – сказал он. Продолжительность встречи сторон Ушаков прогнозировать не стал. «Все будет зависеть от лидеров, особых ограничений нет», – рассказал он.