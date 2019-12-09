В Париже началась первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского

В переговорах также участвуют министр энергетики России Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает «Интерфакс». Зеленский на двустороннюю встречу также планировал взять министра энергетики Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, написала на своей странице в Facebook главный редактор издания «Гордон» Алеся Бацман. О том, что Оржель и Витренко входят в состав украинской делегации, ранее заявлял замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускал, что на встрече может быть затронута газовая тема.