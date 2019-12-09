В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четверки»
В Париже началась встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате. Переговоры посвящены урегулированию конфликта в Донбассе.
Соглашения по итогам саммита не будет, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако возможно принятие некоего необязывающего документа. Его проект был подготовлен экспертами и должен быть утвержден лидерами «нормандской четверки», заявлял в конце ноября помощник президента России Юрий Ушаков.
Перед саммитом Путин провел отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. После саммита пройдут первые двусторонние переговоры Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Лидеры России, Украины, Франции и Германии собрались в нормандском формате впервые после трехлетнего перерыва. Для Зеленского, который вступил в должность президента Украины в мае, это первая встреча в таком формате.