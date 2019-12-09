В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четверки»

Соглашения по итогам саммита не будет, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако возможно принятие некоего необязывающего документа. Его проект был подготовлен экспертами и должен быть утвержден лидерами «нормандской четверки», заявлял в конце ноября помощник президента России Юрий Ушаков.