Кремль: проект документа по итогам саммита «нормандской четверки» согласован
Проект документа по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже «в основных чертах готов» и должен быть утвержден лидерами России, Франции, Германии и Украины. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс». Он не стал конкретизировать, о чем идет речь в документе. При этом Ушаков не исключил, что он может быть доработан с учетом каких-то новых договоренностей участников саммита.
Ушаков также допустил отдельную встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях саммита «нормандской четверки». «Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом», – добавил он.
О том, что на саммите «нормандской четверки» может состояться двусторонняя встреча Путина и Зеленского, накануне сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, президент Украины может получить приглашение посетить в 2020 г. в Москве торжества по случаю 75-летия Победы.
Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже. В заявлении французской стороны говорилось, что встреча состоится в связи с достигнутым летом прогрессом в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. Ее участники планируют выработать новую последовательность выполнения минских соглашений.