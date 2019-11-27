Кремль: проект документа по итогам саммита «нормандской четверки» согласован

Проект документа по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже «в основных чертах готов» и должен быть утвержден лидерами России, Франции, Германии и Украины. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс». Он не стал конкретизировать, о чем идет речь в документе. При этом Ушаков не исключил, что он может быть доработан с учетом каких-то новых договоренностей участников саммита.