«Коммерсантъ» узнал о готовящейся встрече Путина и Зеленского с глазу на глаз
Во время саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря может состояться встреча с глазу на глаз президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, вероятность проведения двусторонних переговоров очень высока, близка к 100%. В Париже Зеленский может получить приглашение посетить в 2020 г. в Москве торжества по случаю 75-летия Победы.
Как отмечает издание, лидеры Германии, России, Украины и Франции соберутся на саммите в Париже впервые с 2016 г. Им предстоит обсудить дальнейшие пути урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Переговоры президентов России и Украины наедине происходили и в период президентства Петра Порошенко. В частности, он и Путин беседовали отдельно от коллег по «нормандскому формату» во время четырехсторонних саммитов. В 2016 г. разговор длился более 40 минут, напоминает газета. По ее информации, на саммите будет принят документ, в котором будут прописаны конкретные шаги по дальнейшей деэскалации конфликта. Проект документа уже согласован сторонами.
Накануне, 25 ноября Кремль сообщил о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Зеленского. Лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с транзитом и покупкой российского газа, а также ситуацию с передачей трех украинских военных кораблей, задержанных год назад в районе Керченского пролива за незаконное пересечение российской границы. Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.