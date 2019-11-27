«Коммерсантъ» узнал о готовящейся встрече Путина и Зеленского с глазу на глаз

Как отмечает издание, лидеры Германии, России, Украины и Франции соберутся на саммите в Париже впервые с 2016 г. Им предстоит обсудить дальнейшие пути урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Переговоры президентов России и Украины наедине происходили и в период президентства Петра Порошенко. В частности, он и Путин беседовали отдельно от коллег по «нормандскому формату» во время четырехсторонних саммитов. В 2016 г. разговор длился более 40 минут, напоминает газета. По ее информации, на саммите будет принят документ, в котором будут прописаны конкретные шаги по дальнейшей деэскалации конфликта. Проект документа уже согласован сторонами.