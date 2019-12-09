Путин назвал «хорошими и деловыми» итоги переговоров с Зеленским
Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского завершилась. Путин заявил журналистам, что доволен ее результатами.
«Хорошо, по-деловому».
Встреча продолжалась более часа. В ней также приняли участие министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики Украины Алексей Оржель, предправления «Газпрома» Алексей Миллер и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Это была первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского. Она состоялась в рамках «нормандского саммита», в котором помимо президентов России и Украины приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.