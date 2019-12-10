Россия попросила Италию экстрадировать обвиняемого в хищении топ-менеджера ОДК
Российские следователи попросили Италию экстрадировать в Россию топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК; входит в госкорпорацию «Ростех») Александра Коршунова, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Он был задержан в Неаполе по запросу США 30 августа, а затем арестован. Американские власти вменяют Коршунову сговор и попытку кражи коммерческой информации у компании General Electric (GE).
В начале ноября стало известно, что Коршунов стал фигурантом уголовного дела в России. СКР заочно обвинил его в мошенничестве в особо крупном размере. Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Суть дела тогда не раскрывалась. Источники «Ведомостей» в оборонной промышленности отмечали, что возбуждение дела против Коршунова – одна из защитных мер, принимаемых российской стороной для недопущения экстрадиции топ-менеджера ОДК в США, где ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Согласно сообщению СКР, Коршунов обвиняется в хищении из российского бюджета 7 млн руб. в период 2009–2014 гг. «Многомиллионная сумма выделялась на реализацию дочерним предприятием – АО "ОДК-Авиадвигатель" – проекта по созданию высокоэффективного авиационного двигателя гражданского назначения ПД-14», – уточнило ведомство. Как считают следователи, инициатором контракта был Коршунов, «действующий исключительно в целях своего личного обогащения».