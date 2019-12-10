Россия попросила Италию экстрадировать обвиняемого в хищении топ-менеджера ОДК

В начале ноября стало известно, что Коршунов стал фигурантом уголовного дела в России. СКР заочно обвинил его в мошенничестве в особо крупном размере. Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Суть дела тогда не раскрывалась. Источники «Ведомостей» в оборонной промышленности отмечали, что возбуждение дела против Коршунова – одна из защитных мер, принимаемых российской стороной для недопущения экстрадиции топ-менеджера ОДК в США, где ему грозит до 10 лет лишения свободы.